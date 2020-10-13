中共中央印發《中央委員會工作條例》：高層要帶頭維護習核心地位

日前，中共中央下發《中國共產黨中央委員會工作條例》並發出學習通知，要求中央委員會、中央政治局及其常委會的組成人員要嚴格執行和遵守《條例》，帶頭維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導。

新頒發的《中國共產黨中央委員會工作條例》（簡稱工作條例）共8章35條，內容涉及中共中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署、自身建設等。

中共中央下發的學習通知特別要求，中共中央委員會、中央政治局及其常委會組成人員帶頭維護習近平在中央、在黨內的核心地位，維護中央權威和集中統一領導。

中共中央印發通知特別要求，中共中央委員會、中央政治局及其常委會組成人員帶頭維護習近平在中央、在黨內的核心地位，維護中央權威和集中統一領導。圖為 10月10日，2020年秋季學期中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班在中央黨校開班，習近平在開班式上發表講話。（新華社）

工作條例規定，「涉及全黨全國性的重大方針政策問題，只有黨中央有權作出決定和解釋。」

中共十九大報吿曾提到，「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」。而在此次下發的工作條例中，這種「黨領導一切」再有體現。

而在工作條例第2章第7條中，工作條例規定，各級人大、政府、政協、監察機關、審判機關、檢察機關，武裝力量，各民主黨派和無黨派人士，人民團體，企事業單位，基層群眾性自治組織，社會組織等，都必須自覺接受中共中央領導。

在《決策部署》一章，工作條例規定，中央政治局會議、中央政治局常委會會議、中央書記處辦公會議，議題均由中共總書記確定，中央決策議事協調機構會議議題由總書記確定或審定。

在《自身建設》一章，工作條例規定，中央委員會、中央政治局、中央政治局常委會組成人員要確保中央政令暢通、令行禁止；嚴守政治紀律和政治規矩，按程序、規則、集體意志辦事，維護團結統一；反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。

工作條例還規定，中央政治局委員應及時將工作中的重大決策、重大事項、重要情況向中央請示報吿，在執行時需要對中央政策、決定和重大工作部署做調整的，必須報中央批准。

《中國共產黨中央委員會工作條例》於9月28日在中共中央政治局會議上審議通過。