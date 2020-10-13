教育部：穩步推進中國經濟學教材建設　體現中國立場、理論

中國教育部網站周二（13日）發布《關於政協十三屆全國委員會第三次會議第1221號（教育類103號）提案答覆的函》（下稱《答覆函》），公布了教育部就《關於編寫中國經濟學教科書的提案》的具體內容，指出教育部將按照教材建設規劃，有計劃、穩步地推進中國經濟學教材建設。

《答覆函》指出，推進中國經濟學教材建設具有重大意義，通過總結，中國經濟發展的成功實踐和在實踐中取得的成功經驗，可凝煉體現在相關教材中，並強調立足新時代，亟需以中國經濟學教材為載體，進一步深化中國經濟學理論研究。

當局計劃形成具有中國特色的經濟學教材體系。圖為經濟特區深圳市。（視覺中國）

《答覆函》續稱，教育部已開展一系列工作推進中國經濟學教材建設，首先是成立了中國人民大學高校經濟學教材國家教材建設重點研究基地，其有利於匯聚隊伍，開展深入研究，培養專業人才，推動有關教材建設。然後是開展廣泛深入調研，組織全國專家學者深入研討中國經濟學的內涵與定位、中國經濟學教材建設的重大意義，並取得了一定程度的共識。

當局還計劃用約3年時間，新編、修訂一批體現中國的立場、理論、實踐、話語的原創性、高水平經濟學系列教材，初步形成具有中國特色的經濟學教材體系。最後則是研製中國經濟學教材建設規劃，就教材建設品種、編寫方式、編寫人員、重點任務等，尤其是組織保障等作出整體安排。

（澎湃新聞）