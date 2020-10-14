【新冠肺炎】中疾控專家：青島疫情與「十一」長假無直接聯繫

山東青島近日再次出現新冠肺炎確診病例，對此中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周二（13日）在央視節目《新聞1+1》表示，目前對該疫情的零號病人還沒有明確的答案，但初步判斷疫情與「十一」黃金周沒有直接聯繫，另判定事件很可能與境外輸入病例的管理有關，尚待進一步調查核實。 他又指，目前沒有必要為400萬名黃金周期間赴青島的遊客都進行核酸檢測。

吳尊友表示，從目前檢測的情況來看，青島今次疫情主要局限於胸科醫院範圍，絕大多數長假期間到青島旅遊的人士沒有機會接觸到這些病人，因此他們沒有必要都接受核酸檢測，也沒必要過度擔心；若確實擔心，則可主動到附近的醫療機構做核酸檢測。但他特別提醒，如果民眾在醫院所在的區域曾坐過的士，並有的士單據，那便要核實一下。

吳尊友續稱，他特別關心、關注的士司機的病例，並了解到涉事的士司機最早發現核酸陽性時還是無症狀感染者，至周二轉診為確診病例。該變化說明司機是處在感染的早期，從對新冠排毒的流行規律來看，患者出現症狀前一兩天，出現症狀後5天排毒具有傳染性，換言之該司機在周日（11日）發現以前作為傳染源的作用是非常有限，且自周日後他已作隔離，造成進一步的傳播擴散的範圍非常有限。

吳尊友指近期中國不可能採取解除封鎖的策略。（影片截圖）

就有輿論指對境外輸入可以放鬆管控，吳尊友認為近期中國不可能採取，並強調如將全球的疫情數和死亡數平均來看，倘中國不採取現在的措施，那國內的感染數將會達到700萬，死亡數會達到20萬，因此解除封鎖這個策略至少在最近一段時間不能採取。

（央視）