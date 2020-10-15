蓬佩奧指外國借智庫影響美國　華春瑩：多少智庫製作中國假消息？

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日發言表示，美國將要求接受外國政府資金的智庫向公眾披露信息，防止其「受專制政權陰謀的玷污」。 對此，中國外交部發言人華春瑩10月14日發Twitter反問，多少智庫受命製作和傳播有關於中國等國家的假新聞和假消息？

華春瑩在推特發文反問蓬佩奧。（Twitter@SpokespersonCHN）

10月13日，蓬佩奧在推特上宣稱，美國國務院今後將要求接受外國政府資金的智庫向公眾披露信息，並宣稱此舉的目的是「促進自由和開放的對話，不受專制政權陰謀的玷污。」雖然蓬佩奧的這條推特並未提及具體的國家，但矛頭顯然指向了中國和俄羅斯等國家。

10月14日，華春瑩發推回應稱：「太好了，我們樂見於美國『帶路』，那麼美國政府首先應該吿訴我們……」

隨後，華春瑩配上了一張圖片，圖片中寫着三個問題以及其他相關文字，同時還印上了蓬佩奧所發佈的那一條推特截圖。

「美國贊助了多少智庫？

其中有多少智庫受命製作和傳播有關於中國等國家的假新聞和假消息？

美國政府向「美國國家民主基金會」投入了多少資金，讓這一組織藉以『民主』的名義在其他國家制造動盪？」

圖上還寫道：「目的很簡單，所謂推進客觀公正的信息交流，使智庫不受惡意意圖污染，實際上就是利用智庫作為政治工具，進而引發動亂。」

最後，華春瑩直接點名：「蓬佩奧國務卿，你能解釋一下嗎？」

另一方面，在10月14日，中國外交部發言人趙立堅曾發言表示，一段時間來，美國有關方面不斷渲染炒作外國對美國的所謂「滲透」和「影響」，打壓限制甚至恐嚇美地方、高校、智庫等開展對華交流。這種干擾破壞中美正常人文交流的行徑與美方自我標榜的所謂「自由、開放」背道而馳，與兩國民意背道而馳，暴露出美國一些政客的虛偽、虛弱和缺乏自信。美方應拋棄冷戰思維和意識形態偏見，停止將人文交流政治化的錯誤做法，多做有利於中美互信與合作的事情。