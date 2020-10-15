中國大使館：加拿大對孟晚舟所作所為　才是真正「脅迫外交」

自加拿大逮捕華為創辦人任非的女兒、副董事長兼CFO孟晚舟後，中加關係一直緊張，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）更在10月13日趁兩國正好建交50周年之際表示，「脅迫式外交」對中國自身、對世界其他國家而言都是適得其反。 對此，中國駐加拿大大使館發言人周四（15日）發表談話，指加方對中方妄加指責，中方表示強烈不滿和堅決反對；又強調加方在孟晚舟事件上的所作所為，才是真正的任意拘押和「脅迫外交」。

發言人指出，加方企圖混淆事實完全是徒勞的，加方應直面數個基本事實和問題，包括為何至今不敢承認，雙方關係近兩年來之所以遭遇困難，是加方無理拘押並沒有違反任何加拿大法律的無辜中國公民孟晚舟；在美國眾多盟友中，何以只有加方同意配合抓捕孟晚舟；為何加方在該案信息披露問題上遮遮掩掩，想方設法阻止公開更多文件？

發言人又稱，美方為打壓中國高科技企業和華為公司，一手炮製了孟晚舟這一嚴重政治事件，加方則扮演了幫兇的角色，兩國濫用雙邊引渡條約，對無辜的中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國公民合法權益，加方的所作所為才是真正的任意拘押和「脅迫外交」，14億中國人、國際社會以及加、美不少有識之士均看得清清楚楚。中方再次強烈敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟平安回中國，消除中加關係發展的障礙，為雙方關係重回正軌創造條件。

中國駐加拿大大使館強調加方在孟晚舟事件上的所作所為，才是真正的「脅迫外交」。（網上圖片）

（中國駐加拿大大使館）