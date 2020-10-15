日企積水化學前員工被控洩機密予中國公司　曾接受旅費赴華

日本大阪市積水化學工業公司（SEKISUI）一名45歲前男員工，早前因涉嫌將有關智能手機液晶技術的機密，洩露予中國通信設備零部件廠商「潮州三環集團」等，資料被移送檢方。 據日本共同社周四（14日）報道，潮州三環曾通過商務社交網站領英（LinkedIn）接觸該男子，同時男子曾前往中國與負責人會面，並由相關企業負擔交通費和住宿費，惟未確認是否有直接金錢交易。

該前員工涉把有關智能手機液晶技術的機密洩露予中國公司。圖為日本東京使用智能手機的市民。（Getty Images）

報道引述大阪府警方指，上述男子在領英上傳了自己的研究內容，被潮州三環發現，後者於是在前年冒充其他中國企業與其接觸。雙方之後通過郵件和電話交流，潮州三環請求對方「傳授技術」。男子其後則接受對方邀請，兼任該企業的「非正式技術顧問」，且多次前往中國，並得知對方真實身份是潮州三環。

男子在華期間均停留了數日，住於普通賓館，對於潮州三環的身份，男子也稱最初感到被騙，但之後仍繼續來往。他又表示潮州三環擁有自己不了解的技術，因此曾想用自己的信息來換取，以用於研究。

最終，男子涉嫌於前年8月至去年1月，通過郵件將非法獲取的「導電性微粒子」智能手機液晶相關技術機密，發予潮州三環負責人等，其資料周二（13日）被送檢。

值得注意的是，據新華社報道，日前習近平先後到潮州、汕頭等地，曾考察潮州三環（集團）股份有限公司。新華社報道說，習近平察看特色産品展示，詢問産品應用、技術優勢、市場銷售等，又走進實驗室和生産區，了解企業堅持自主創新、推動傳統制造業轉型升級以及開拓國內國際市場等情況。

（共同社）