【新冠肺炎】浙江兩地啟動緊急使用疫苗　兩劑共400元醫護等優先

新冠肺炎疫情未平下，疫苗進展備受關注。浙江周五（16日）在疫情防控新聞發布會上透露，嘉興、義烏已陸續啟動新冠疫苗緊急使用，需打接種兩劑，費用合共400元（人民幣．下同）。疫苗會優先提供醫療人員等重點對象，自9月起已有74.3萬人次接種。 據指今次是內地地方政府首度宣布啟用新冠疫苗緊急使用，並發布價格。

據內媒報道，浙江授權各地方政府自行決定是否投入新冠疫苗緊急使用，並且由地方政府自行採購。目前嘉興、義烏兩地已可接種疫苗，其中嘉興周四（15日）率先在官方微信發布「新冠疫苗接種的有關說明」，提到18至59歲的易感人群屬疫苗接種的年齡範圍，共需接種兩劑，每劑200元，中間間隔14天到28天。嘉興疾控中心指出，新冠疫苗是由省級部門統一向北京科興中維生物技術有限公司徵訂。

北京科興中維生物技術有限公司新冠病毒滅活疫苗。（資料圖片）

官員表示，浙江將穩妥有序推進秋冬季疫苗緊急接種，重點人員、疫情地區會在安全與知情自願接種的原則下優先接種。報道指，重點人員包括醫療機構人員、疾控機構人員、邊防檢查機構人員，以及從事集中隔離點醫療服務、防疫和現場管理、跨地區轉接等的工作人員。

確保重點人員接種後，當局會按照後續供應情況，對大眾運輸工具從業人員、超市賣場工作人員、社福機構人員及赴海外高風險地區工作的公務人員等推薦人員，進行疫苗接種工作。至於不屬上述分類的一般民眾，如自願接種，需預約並現場排隊，當局視疫苗存量施打。不過有浙江省疾控中心的工作人員指，除非有出國等特別需求，目前不建議一般人群接種疫苗。

克爾來福的包裝盒上印有「國家授權緊急使用」的字樣。（澎湃新聞）

據此前報道，科興中維的新冠病毒滅活疫苗，在今年9月舉行的2020年中國國際服務貿易交易會上有份亮相，正式名稱為「克爾來福」（CoronaVac），包裝盒上亦印有「國家授權緊急使用」的字樣。

（綜合報道）