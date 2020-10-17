山東青島新冠疫情反彈源頭揭曉　進口冷凍鱈魚外包裝發現活性病毒

山東青島日前出現新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，最初是港口兩名裝卸工人，他們其後在住院期間與普通病區患者共用電腦掃瞄室，繼而引發聚集性疫情。該兩名裝卸工人均在同一天裝卸境外進口的冷凍海鮮。 中國疾控中心在周六（17日）晚上通報，在溯源調查過程中，裝卸工人所搬運的進口冷凍鱈魚外包裝陽性樣本中，檢測分離到有活性病毒。 中疾控指，今次是國際上首次在冷鏈食品外包裝上分離到有活性病毒，並且證實接觸受病毒污染的外包裝可導致感染。

山東青島出現新冠疫情反彈，源頭是大港兩名裝卸工人，中疾控證實是接觸受病毒污染外包裝可導致感染

通報指，從冷鏈食品外包裝分離出活性病毒，是首次在實驗室外證實，在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能性。通報提到，在特定環境條件下，物品表面存活的病毒，可能導致無有效防護的易感接觸者發生感染，感染風險人群主要為冷鏈物品從業人員。

通報提醒，在防範境外感染者輸入的同時，需注意在境外被病毒污染的冷鏈物品將病毒輸入的風險。 但通報同時表明，中國市場流通冷鏈食品受新冠病毒污染的風險很低。截至9月15日，全國24個省份報送298萬份檢測結果，其中冷鏈食品及包裝樣本有67萬份，從業人員樣本有124萬份，環境樣本有107萬份，僅在22個食品及包裝中檢出新冠病毒陽性，但病毒載量均較低，而且此前未曾分離到有活性病毒。

另一方面，通報指普通公眾接觸或食用冷鏈食品的感染風險很低，現有研究和防控實踐顯示，新冠肺炎不是食源性疾病，未發現通過攝入食物導致感染的情況。同時，中國相關部門已經加大進口冷鏈食品新冠病毒監測、消毒等措施，普通公眾注意保持清潔、生熟分開，可以正常購買和食用進口生鮮。

中疾控指，今次是證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能性。（中新社）

中疾控建議，工作中經常與具有較高新冠病毒污染可能性的冷鏈產品密切接觸行業從業人員，例如從事冷鏈產品裝卸、加工、銷售等的人員，需增強防護意識，做好日常防護，避免皮膚直接接觸可能被污染的冷鏈產品，接觸冷鏈產品後未脫掉可能被污染的工作服並洗手消毒前不摸口鼻眼，工作完成後需立即洗手消毒，定期進行病毒篩查。

（綜合報道）