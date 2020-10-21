解放軍改革專業體育力量　「八一隊」不再參加全國綜合性運動會

解放軍中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心在周二（20日）舉行的動員部署大會上，宣布展開專業體育力量調整改革，其中包括隸屬解放軍的各個「八一隊」，不再參加全國綜合性體育運動會和單項賽事，但仍會參加世界軍人運動會和國際軍事體育理事會單項賽事。 據了解，「八一隊」涉足籃球、足球、排球等領域，例如有八一男子籃球隊、八一足球俱樂部、八一女子排球隊等。

中國籃協在10月20日發布公告，指八一男子籃球隊、八一女子籃球隊，今後均不再參加CBA聯賽和WCBA聯賽。（視覺中國）

據介紹，是次調整改革由中央軍委統一部署展開，解放軍的專業體育力量在職能定位、規模結構、參賽方式等方面都將發生重大變化。總體設計和目標要求共有五大方面，一是明確根本指向，加快推進新時代軍隊體育建設轉型，強化服務部隊、支撐戰鬥力建設。其次是調整建設定位，進一步突出軍事屬性、轉變發展方向，強化對部隊軍事體育訓練服務指導功能，構建與形勢任務發展相適應，特色鮮明、精干高效的專業體育力量布局，推動軍隊體育建設由面向賽場為主向面向部隊為主轉變。

第三是優化力量結構，保留部分軍事特色鮮明的專業項目隊，不再保留群眾性強、社會資源豐富的競技體育項目隊。第四就是規範參賽要求，軍隊不再參加全國綜合性體育運動會和單項賽事，但仍會參加世界軍人運動會和國際軍事體育理事會單項賽事。

解放軍仍會參加世界軍人運動會和國際軍事體育理事會單項賽事。（視覺中國）

最後是細化職能任務，主要負責全軍軍事體育訓練基礎研究、擬制標准規範、開展技術服務、選拔培養骨干，參加國際軍體賽事和軍事體育對外交流活動。

軍委訓練管理部指，改革任務完成後，必將形成與全面建成世界一流軍隊戰略目標相匹配、與改革強軍戰略要求相適應的軍隊專業體育力量新布局，全面提升軍事體育訓練科學化專業化實戰化水平，提高對部隊戰鬥力建設的貢獻率。

（綜合報道）