BTS被指辱華　傳速遞公司拒運相關商品　駐韓大使館稱消息不實

韓國知名男團防彈少年團（BTS）近日因在發言中提及朝鮮戰爭，捲入「辱華」風波。有韓國媒體其後報道指受事件影響，中國多間速遞公司已拒絕運送有關BTS的商品到中國，報道更稱是中國海關的新政策導致。 中國駐韓國大使館在周三（21日）回應稱報道不實，又強調中國重視韓國和中韓關係。 此外，中國外交部發言人趙立堅同日亦稱中國海關等政府部門沒有制定出台所謂政策，「我們支持和促進中韓友好交流與互利合作的立場沒有任何變化，不希望類似不負責任的報道評論，繼續干擾兩國關係。」

事緣於BTS日前獲頒「范佛里特獎」，以表揚對韓美關係作出貢獻。隊長金南俊在發表感言時，提到「永遠銘記（韓美）兩國共同經歷的苦難歷史」，結果被惹來不少中國網民批評是「無視了美國侵略朝鮮及干涉亞洲事務的行為」，並且「忽視中國在抗美援朝中犧牲的志願軍」。

韓媒指，受事件影響，上海韻達的韓國加盟運營商「韓國韻達」在官方微博上發文指，目前有關BTS的包裹暫時不會提供郵寄服務，並稱「至於原因大家都懂哈」，圓通速遞、中通快遞亦有類似的表態。報道指，正是由於BTS捲入辱華風波，中國海關出台新政策，嚴格限制印刷品及音像製品的驗放。

圖輯｜BTS稱永記朝鮮戰爭韓美共同經歷 內地網民轟辱華：「滾出中國」

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中國駐韓國大使館發言人王煒則指，經了解，中國海關部門未出台所謂政策，有關報道並不屬實。王煒表示，中國重視韓國和中韓關係，珍視兩國在攜手抗疫過程中結下的深厚友情，願同韓方共同努力，維護兩國關係友好氛圍，推動雙邊關係不斷取得新的更大發展。王煒並稱，「以史為鑑、面向未來，珍愛和平、促進友好，這應該是我們共同的追求。希望有關媒體為促進兩國各領域友好合作關係發揮建設性作用。」

（綜合報道）