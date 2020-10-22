路透：澳籍作家楊恆均稱做過10年中共間諜　曾被派到香港及華盛頓

澳洲華裔作家楊恒均（又名楊軍）近日在中國以間諜罪被提起公訴。 不過，路透社報導稱，楊恒均在一封近期曝光的信件中承認，曾做過10年中共間諜。

楊恒均於2019年1月在廣州機場被捕。（微博@楊恒均的微博）

據路透社10月21日報道，楊恒均在一封2011年寫給老師馮崇義的信中承認他從1989年開始為中國國家安全部工作，做中共間諜持續大約10年，包括被派遣到香港和華盛頓，直到他2000年移民澳洲為止。

現年55歲的楊恒均已被中國拘押超過21個月。10月12日，中國外交部發言人趙立堅證實，楊已被提起公訴，北京第二中級法立案正在審理。

此前9月3日，據楊恒均的友人透露，代理律師於當日首度被允許與楊恒均會面。據悉，楊恒均在會面中否認對他的犯罪指控，誓言將「抗爭到底」，並稱他拒絕作虛假供認。

另據英國《衛報》報道，直到楊恒均被准許會見律師的前幾天，他仍在接受訊問。楊恒均稱，「他經歷了超過300場訊問，有時在半夜裏一連數小時，審訊他的人超過30人。」他指，「並不直清楚他們代表的是哪一個部門。」楊恒均表示，問題的內容包含其在澳洲、美國與中國從事的政治活動。目前，楊恒均與另外四個人共同關在一個牢房內，牢房內燈是24小時開着的。

楊恒均又名楊軍，曾是中國外交部工作人員，寫過多部以中共情報部門為背景的小說，後來轉為在網上談論民主和人權，變成「網絡大V」，自稱為「民主小販」。

2019年1月，楊恒均在廣州機場入境時被帶走，同年8月傳出消息，他被以涉間諜罪逮捕。

在楊恒均被捕後，其妻子袁瑞娟於2019年7月5日試圖離開中國返回澳洲時被拒出境。當時有消息稱，袁瑞娟一度被北京當局帶走問話，最少三部手機被沒收。

楊恒均並非唯一一位目前被中國政府關押的澳洲公民。今年8月，為中國環球電視網（CGTN）工作的澳籍主播成蕾也在北京被拘捕。今年7月，澳洲政府更新了澳洲公民去中國的旅遊信息，警吿澳洲公民在中國可能面臨被關押的風險。