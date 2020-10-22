中國駐英大使：中國將為滙豐銀行等國際企業提供更多機會

滙豐控股去年捲入反修例風波，今年7月又遭《人民日報》等官媒指摘其在華為案一事上「構陷」華為副董事長孟晚舟。此外，滙控今年6月在新冠肺炎疫情爆發後重啟裁員計劃，裁撤3.5萬個職位。 滙控主席杜嘉祺（Mark Tucker）日前表示，公司期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，探索新的投資機會。中國駐英國大使劉曉明其後在Twitter上發文，指中國正繼續推動市場改革及開放，致力營造更好的營商環境，可為滙控等國際企業提供更多發展機遇。

根據「滙豐中國」微信公眾號消息，杜嘉祺近日與其他跨國公司顧問一同參加第32次上海市市長國際企業家諮詢視頻會議。杜嘉祺在會上表示，滙豐十分期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務，並探索新的投資機會。他指中國金融市場的持續開放和發展，滙豐許多客戶的相關業務取得了較大增長。同時，中國金融科技和創新日新月異，這些都為國際金融機構在中國的發展提供了寶貴的機遇。

#China is continuing to promote reform and opening up, and strive to create a better business environment, which will create more opportunities for international businesses, including #HSBC. @HSBC_UK https://t.co/w1IIA6Yh3r — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) October 20, 2020

劉曉明周三（21日）轉載了《環球時報》英文版對此事的報道，指出中國將繼續深化改革開放，努力創造更好的營商環境，將為包括滙豐銀行在內的國際企業創造更多的機會。劉曉明在帖文中還特別標註了滙豐，似乎在回應杜嘉祺。

（綜合報道）