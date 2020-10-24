浙江嘉興副市長主動投案受查　投案前1日剛向省督查組匯報工作

10月22日，浙江省紀委監委發布消息稱，嘉興市委常委、副市長徐淼涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受浙江省紀委省監委紀律審查和監察調查。據內媒報道，徐淼在投案自首的1天前，還代表市政府作了專題匯報。

公開資料顯示，徐淼1968年3月出生，浙江溫州人，1987年10月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷。1984年12月，徐淼進入溫州市國家安全局，從辦事員、科員做起，在溫州市國家安全局任職22年時間，曾任黨委委員、紀委書記、副局長，兼溫州經濟技術開發區管委會副主任。

嘉興市委常委、副市長徐淼涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。（資料圖片）

及至2006年11月，徐淼調任溫州市甌海區委常委、副區長。2008年後，他歷任溫州市政府副秘書長、溫州市鹿城區委副書記（正縣級）、天台縣縣長、溫嶺市委書記、台州市黃岩區委書記等職。2017年3月，徐淼入列台州市委常委，晉升副廳級。2019年3月，他調任嘉興市委常委、常務副市長。

根據分工，徐淼負責市政府常務工作。分管市委軍民融合發展委員會辦公室。聯繫軍隊、武警工作。嘉興市政府官網顯示，10月21日上午，浙江省督查組到嘉興市督查省委人大工作會議精神落實情況，徐淼代表市政府作了專題匯報。翌日，他主動投案。

據悉，一周多前，中央第四巡視組進駐浙江省，並召開工作動員會。浙江省委書記、省人大常委會主任袁家軍在會上表示，這次巡視是對浙江一次政治體檢，是對全省黨員幹部一次組織考驗和黨性錘煉。

徐淼曾因治水不力自扣獎金。（資料圖片）

值得一提的是，徐淼主政溫嶺的兩年多任期內，曾發生兩件大事，受到廣泛關注。徐淼當時履新溫嶺市委書記約半年後，2015年7月4日，溫嶺大溪鎮一間製鞋廠發生廠房坍塌事故，共造成14人死亡、33人受傷。經查，涉事廠房多年前已被認定為違法建築，溫嶺市國土、公安、行政執法等部門和大溪鎮政府3年間多次組織拆除未果。徐淼被省委組織部誡勉談話。

2016年11月，徐淼離開溫嶺，調任台州市黃岩區委書記，主政兩年多。在黃岩，徐淼重點工作之一是治水。但浙江省治水辦通報稱，2018年2月，江口省控斷面水質反彈為劣Ⅴ類，主要原因為總氮、總磷等污染物超標。同年4月15日，黃岩區緊急召開全區治水再推進大會，徐淼在會上表示，他作為黃岩「一把手」，在治水這項工作上沒有履行好的職責，向省、市領導檢討，並已交待區委辦、財政局等相關單位扣除自己3月份的全部獎金。

除了徐淼，全國還有山西陽泉市中院院長陳明華、雲南玉溪市中院院長陳昌等人主動投案。中紀委國家監委早前發文，指近年來各地向紀檢監察機關主動投案的人數呈現大幅增加態勢，主動投案正從「現象」變為「常態」，充分說明反腐成效。

（新京報/南方都市報）