中國女留學生遭同居日本老師長期毆打　外出飲食如廁均受限

日本京都府警方於22日逮捕了京都府內高中的一名非常勤講師。這名講師是一位研究生，多次毆打與其同居的中國女留學生，且限制對方飲食、上廁所甚至外出自由。

據日本《每日新聞》23日報道，被捕講師名叫山田周，31歲。與他同居的中國女留學生23歲，兩人同居在一間公寓中。本月13至14日，山田周在公寓房間內多次毆打女方臉部等，致其臉部負傷。14日傍晚，女方趁嫌疑人不注意逃了出去，紅腫著臉到附近的警署求助，稱自己「被打了」，此後山田周被捕。目前山田周否認自己的罪行，表示「這些都不是事實」。

日本男子山田周被捕。（網絡圖片）

根據京都府警方消息，嫌疑人在京都、宇治兩市的京都府立高中擔任非常勤講師，來女方住所同居了約兩年時間。這名女留學生從同居開始時，便經常忍受其暴行，他限制女方每天吃飯和上廁所只能有一次。嫌疑人還禁止女方外出，強行要求女方每天呆在屋內。

對此次事件，中國駐大阪領事館表示高度關注，主管領事即聯繫京都警方瞭解情況並表明嚴重關切，同時要求其切實保護留學生合法正當權益。京都警方表示，目前留學生已得到妥善保護，身心狀況平穩，警方已以傷害罪逮捕嫌疑人，正對此事進行詳細調查，並將依法處理。

領事館表示，出於個人隱私考慮，日警方暫未提供我留學生個人信息，領事館主管領事已通過警方向留學生轉達慰問，並請其轉告連絡人和聯繫方式。領事館表示，下一步，將繼續密切關注事件發展，與留學生取得聯繫，進一步瞭解有關情況，為其維護自身合法權益提供必要領事協助。