英孚教育前外教在美被捕　涉性剝削12歲中國學生並威脅對方發影片

美國聯邦司法部於10月6日通報一起外教性侵兒童的案件。來自密蘇里州斯普林菲爾德市（Springfield，亦譯作春田市）的嫌疑人柯帝士·鮑德溫（Curtis J. Baldwin），曾在中國英孚教育擔任英語外教，他被控性剝削自己的中國女學生，還脅迫一位年僅12歲的女孩給他發色情圖片和影片。

據美國聯邦司法部稱，47歲的柯帝士·鮑德溫在10月5日星期一對美國首席地方法院法官大衛·拉什（David P. Rush）認罪，其中一項涉及對未成年人的性剝削，另一項涉及接受和分發兒童色情製品。

通報顯示，柯帝士·鮑德溫於2019年11月20日離開英孚教育。回到斯普林菲爾德後，他通過微信聯繫了此前在英孚教過的12歲女學生。

犯罪嫌疑人柯帝士·鮑德溫（Curtis J. Baldwin）。（網絡圖片）

鮑德溫告訴女學生，他的錄影帶顯示了她從事露骨的性行為，並威脅她給自己發送其從事露骨性行為的圖像和影片，否則要將該錄影發到互聯網上。女學生的父親看到了微信消息，並與英孚教育聯繫，後者將該資訊轉交給了聯邦調查局進行調查。

鮑德溫面臨至少15年徒刑

2020年3月10日，聯邦特工搜查了鮑德溫的住所，檢獲多件物品，包括鮑德溫的Apple MacBook Pro，其中包含兒童色情內容，以及多部關於未成年人進行性行為的影片。

根據聯邦法規，鮑德溫面臨至少15年徒刑。

英孚教育1965年成立於瑞典，1993年進駐中國，是中國最早的外語培訓機構之一。對於此次事件，英孚教育在聲明中稱，2019年12月，一位前學生的家長聯繫英孚，告知鮑德溫在美國通過社交媒體與該學生聯繫，溝通中可能存在違法行為，經家長同意，英孚北美工作人員在一周之內向美國有關部門報案。

此前有網傳消息稱，該外教在英孚供職期間共性侵了94名中國婦女，拍攝了356部性侵中國幼女的短片。對此，英孚教育在聲明中稱，一些社交媒體帳號在轉發美國司法部關於一起犯罪案件的新聞稿時，編造、傳播不實資訊。公司已經向相關政府監管部門依法進行投訴。

（綜合報導）