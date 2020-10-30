【五中全會】罕見未提接班人　習近平被稱「全黨的核心領航掌舵」

剛結束的中國共產黨第十九屆五中全會所發布的公報引發各界解讀。此前就有媒體猜測今次會否涉及重大人事變動，甚至有猜測稱是否會有高層接班人選出現。 但根據官方公報顯示，五中全會並未涉及人事變動。 當然，這種現象也並非不可理解。在此次會議前就官媒就稱將會圍繞兩大議題，分別國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標，即經濟範疇。

事實上，進入10月之後，西方輿論就對此次中共五中全會上是否涉及「接班人」問題興趣濃厚。有預測指五中全會可能循例指定中共「接班人」，但也有分析稱，中共此次還不會做出接班人選的安排。對於習近平的定位，公報在開頭就已經提到，「有習近平作為黨中央的核心、全黨的核心領航掌舵」。

當公報消息出來後，英國媒體「BBC中文網」就刊登評論文章，「公報沒有提及中共下一屆領導人交接班事宜，也沒有具體提及目前中共所面臨的內憂外患，特別是沒有直接提及中美關係瀕於崩盤的現實，也沒有提及疫情和十三五『小康』目標未能按期實現。公報稱，『十三五』規劃目標『即將完成』，『全面建成小康社會勝利在望』」。

鄧小平為江澤民隔代指定了接班人胡錦濤。圖為1992年10月，鄧小平在會見中共十四大代表時與胡錦濤（左）握手。（Getty）

按照慣例，中共的重要人事任命都會在一中全會宣布，但往年的五中全會也曾多次公布相關的人事調整，據統計，至少有8次五中全會曾涉及人事調整。

例如，毛澤東曾在1934年的中共第六屆五中全會上成為政治局委員；鄧小平在1989年的第十三屆五中全會上由軍委主席任上退休，並點名江澤民接班；習近平則是在2010年舉行的第十七屆五中全會上被任命為中共軍委副主席，成為胡錦濤的「接班人」。

但另一方面，五中全會召開前，地方人事調整也曾涉及多位中央候補委員。這其中包括孫大偉履新廣西壯族自治區政協黨組書記，吳強（貴州省副省長）履新貴州省委秘書長，于紹良（上海市委常委、組織部部長）履新上海市委副書記，蔡松濤履新信陽市政府黨組副書記。

而這幾個月履新的中央候補委員，又至少有4人都是省級黨委副書記，包括陝西省長趙一德、青海省長信長星、福建省長王寧，以及上文提到的孫大偉。

《中共十四五規劃和2035年遠景目標的建議》是由習近平領導制定。圖為9月17日，習近平在長沙聽取基層幹部群眾代表對「十四五」規劃編制的意見和建議。（新華社）

在今年面臨新冠肺炎疫情形勢下，顯然經濟社會發展才是主要命題。公報全文25段文字中，17段與經濟發展規劃有關。公報提到，當前中國發展處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新變化。當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加。

公報為此提出，到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，包括經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階。其中特別提到，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。對於「十四五」規劃，公報就稱將加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。