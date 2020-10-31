【新冠肺炎】中國駐歐洲多國使館通知　赴華者須憑雙陰性證明登機

全球新冠肺炎疫情未止，歐洲多地疫情反彈猛烈。隨着天氣變冷，疫情形勢迅速變化，對此中國駐法國、英國、愛爾蘭、意大利、波蘭等多個國家的大使館網站，自周四（29日）起先後發布《關於搭乘航班赴華人員須憑新冠病毒核酸檢測和血清抗體檢測雙陰性證明登機的通知》，生效日在11月4日、11月6日、11月7日、11月8日不等。 除要求登機者持雙陰性證明，當局還提醒從使館所在國出發、經第三國中轉乘機赴華者，須於中轉國接受第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，並有檢測時間限制。

中國駐法國大使館周五（30日）發布通知指，中、外籍乘客如從法國搭乘航班赴華，今年11月6日起須憑登機前2天內在法國採樣的新冠病毒核酸檢測陰性證明和血清特異性IgM抗體檢測陰性證明登機，缺一不可。

其中自法國搭乘直飛航班赴華的人員，包括來法中轉乘客，應在登機前2天內在法國檢測機構完成核酸和血清IgM抗體各一次採樣、檢測，並憑法國檢測機構出具的陰性證明登機。而從法國出發、經第三國中轉乘機赴華人員，須在法國進行第一次檢測後，在中轉國（赴華直飛航班起飛國）進行第二次核酸檢測和血清IgM抗體檢測，並分別向駐法國使領館和中轉國（赴華直飛航班起飛國）使領館申領帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

中、外籍乘客如從法國搭乘航班赴華，須憑雙陰性證明登機。圖為旅客們在巴黎戴高樂機場二號航站樓提取行李。 （新華社）

英國方面，中國駐英大使館指由於該國機場轉機區內沒有檢測條件，建議從其他國家出發赴華乘客盡量避免途徑英國，如確需經英國赴華則應提前辦好簽證，入境後按規定進行隔離，結束後再參照要求進行檢測及申領帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

考慮到很多中轉機場不具備檢測條件，使館建議自英國赴華人員在英國檢測後乘坐直航航班赴華，以免發生中轉地滯留現象等。自今年11月7日起，中國駐英國使館和中國駐曼徹斯特、愛丁堡、貝爾法斯特總領館原則上不再受理經第三國中轉赴華乘客的核酸碼或健康狀況聲明書申請。

（觀察者網）