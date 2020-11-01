駐日大使：中日互信不足　香港新疆問題是美為打壓中國打造的工具

中國駐日本大使館網站11月1日消息，10月30日，中國駐日本大使孔鉉佑接受《朝日新聞》專訪。他談及中日關係、中美關係以及香港國安法等問題。

孔鉉佑表示，新冠肺炎疫情打亂了中日雙方今年一些既定的雙邊交往安排，包括習近平對日本的國事訪問。中方願與日方繼續保持各層級對話溝通，為兩國高層交往做好充分準備。

釣魚島問題不是一朝一夕能解決

朝日新聞記者指，日本社會涉華輿論較為嚴峻，其中一個很大原因是中方公務船不斷巡視釣魚島海域問題。對此，孔鉉佑表示，中方在釣魚島問題上的立場是一貫和明確的。他強調，釣魚島問題需要以雙方都能接受的方式解決，這不是一朝一夕能夠實現的，當下首要是做好危機管控，防止出現不測事態，這需要雙方凝聚智慧。他表示，兩國政府應作出切實努力，防止釣魚島問題綁架民意、煽動對立，影響兩國關係大局。他強調，釣魚島局勢緊張對中方沒有任何好處，同時基於對釣魚島的主權立場，中國有權採取相應維權措施。

孔鉉佑接受《朝日新聞》專訪。（中國駐日大使館網站）

朝日新聞提及，日本民眾對香港問題關注度很高，並擔憂香港國安法的實施，日本人也可能成為該法處罰對象。

對此，孔鉉佑稱，香港是中國的一部分，香港事務屬於中國內政；國家安全事務屬中央事權，這是世界各國通行做法，中國也不例外。

他表示，對絕大多數遵紀守法的香港居民和外國人士而言，他們的合法權利和自由會得到更好保護；而香港國安法適用於非香港特區永久居民在特區以外實施的有關罪行，相關做法是普遍的國際實踐，並非中國首創，這與世界上很多國家和地區的刑法規定並無二致。

他又稱，香港國安法實施四個月來，香港形勢穩中向好，社會秩序逐步恢復，相信在憲法、香港基本法和「一國兩制」基礎上，香港一定能夠實現長期穩定和繁榮，相信隨著香港局勢逐步向好，假以時日，日本民眾會更加準確地看待香港問題。

孔鉉佑強調，在當今國際關係中，試圖改變一個國家的想法是落後於時代的，也是沒有必要的。所謂香港、新疆問題，不過是美國等少數國家為打壓中國而打造的政治工具。

中方堅決反對利用內政問題對中國進行打壓。無論遇到怎樣的挑戰，我們都會堅決維護國家統一、安全和領土完整。

孔鉉佑說，相信隨著香港局勢逐步向好，假以時日，日本民眾會更加準確地看待香港問題。（中國駐日大使館網站）

談及中日關係，孔鉉佑說，近年來國際局勢發生複雜變化，在此情況下如何延續中日關係積極勢頭，需要雙方作出更大的政治判斷，互信不足是當前中日關係的短板，其中安全領域互信缺失的問題較為突出。

談及對菅義偉新政權評價，孔鉉佑表示，菅義偉首相上任不久，即與習近平主席實現首次通話，日前在國會發表施政演說時，也專門提及中日關係，中方對此予以積極評價。他說，通過迄今同日本政府和各界接觸，中方也感受到菅義偉首相繼承安倍內閣積極對華政策取向、發展穩定對華關係的意願，這與中方的目標是一致的，中方願同日本新內閣一道，共同推動中日關係持續改善發展。

孔鉉佑亦談及中美關係。他稱，希望美國等國家能夠尊重中國政府在完善國家治理、提高人民生活水平方面所作努力，尊重中國發展權利，而不是刻意叫囂中國威脅，試圖遏制中國發展。

美若部署導彈破壞地區平衡 盼望日信守承諾

近來日本國內出現關於「攻擊敵方基地」的討論，還有傳聞稱美國將在日部署中程導彈，對此，孔鉉佑稱，中方密切關注日本國內有關「攻擊敵方基地」的討論。他說，中方堅決反對任何以中國為「假想敵」推動反導政策調整的主張，希望日方充分考慮地區安全穩定和鄰國的關切和觀感，慎重妥善處理。

他強調，如果美國在亞太地區部署中導，不僅將嚴重威脅中國及地區國家安全，也會破壞地區戰略平衡，中方對此一貫堅決反對，日本是中國近鄰，雙方有互為合作伙伴、互不構成威脅的政治共識，希望日方信守承諾，從地區和平穩定、自身安全和中日關系大局出發慎重行事。