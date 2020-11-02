「消失」近八個月　原湖北省委書記蔣超良現身五中全會

今年年初，新冠肺炎疫情在武漢爆發，湖北及武漢官員受到大量批評，至2月，湖北省委書記蔣超良被免職。最新消息顯示，蔣超良日前現身中共十九屆五中全會。

10月29日，央視《新聞聯播》節目畫面顯示，蔣超良與解放軍陸軍司令員韓衛國和中國農業農村部長韓長賦坐在一起，參加五中全會。這也意味着蔣超良可能保留了中共中央委員的身份。

蔣超良（右）出現在中共十九屆五中全會的現場畫面中，他旁邊是解放軍陸軍司令員韓衛國（中）和中國農業農村部長韓長賦（左）。（中國央視截圖）

今年2月，蔣超良及武漢市委原書記馬國強雙雙被免職。

中國衛健委高級別專家組曾披露，初到武漢疫區中心時，並沒有見到主要負責人，沒有見到省委書記、省長，市委書記、市長，有些建議沒能讓這些拍板的人聽到。

中共總書記習近平在2月23日的講話中曾表示：「針對湖北和武漢前期防控工作存在的嚴重問題，黨中央及時提出整改要求，並對湖北省委和武漢市委領導班子做出調整充實。」

今年63歲的蔣超良是湖南人，去職前任湖北省委書記、省人大常委會主任，省軍區黨委第一書記。他曾長期在金融系統任職，履歷橫跨中國農業銀行、中國人民銀行、中國交通銀行、中國國家開發銀行。2014年，蔣超良開始主政地方，調任吉林省長。2016年10月重返湖北擔任省委書記。

2020年3月5日，湖北省第十三屆人大常委第十五次會議決定，接受蔣超良辭去省人大常委會主任職務的請求，報省人民代表大會備案。

值得注意的是，在蔣超良被免去湖北省委書記，由原上海市長應勇接替時，他沒有參加交接儀式。

對於蔣超良此次現身，有分析認為，此次中共十九屆五中全會出現重大人事變動的可能性較低。不過，蔣超良和馬國強是否會留任中央委員會，在五中全會後將更明朗。