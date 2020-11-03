【新冠肺炎】新疆增5宗本土病例　當地開展第三次全民檢測

11月2日（周一），新疆新增新冠肺炎確診病例5宗（均為無症狀感染者轉確診）；新增無症狀感染者13宗。 新疆喀什地區自10月爆發新冠肺炎疫情後，至今還未找到病毒傳播源頭，當地官方日前宣布展開第3次全民核酸檢測工作。

疫情防控期間，新疆醫護人員對民眾進行核酸檢測。（人民視覺）

據新疆衛健委最新通報指，11月2日0時至24時，新疆新增新冠肺炎確診病例5宗（均為無症狀感染者轉確診）；新增無症狀感染者13宗，均為疏附縣對集中隔離醫學觀察人員進行核酸檢測篩查發現；重症轉普通型1宗。

截至11月2日24時，新疆現有確診病例62宗（重症8宗）均為喀什疏附縣病例；無症狀感染者231宗，均來自喀什疏附縣和克州阿克陶縣。

此外，據國家衛健委，11月2日0—24時，內地報告新增確診病例49宗，其中境外輸入病例44宗（上海9宗，廣東8宗，四川8宗，內蒙古4宗，福建4宗，湖北4宗，北京2宗，天津2宗，江蘇1宗，浙江1宗，山東1宗），本土病例5宗（均在新疆）。

喀什開展第3次全民核酸檢測

據新疆喀什地委對外宣傳辦公室11月2日消息，喀什開展第3次全民核酸檢測工作，並要求「各族幹部群眾勠力同心、攜手抗疫，廣大醫務人員不分晝夜、連續作戰，市民積極配合，大家擰成一股繩，為戰勝疫情貢獻着力量。」

目前，喀什已完成兩輪全員核酸檢測。10月31日晚，在喀什地區疏附縣新冠疫情防控新聞發佈會上，新疆自治區衛健委副主任顧瑩蘇通報：29日，喀什地區開始對疏附縣、喀什市、疏勒縣進行第二次全員核酸檢測，對其他縣的密接人員進行了第二次核酸檢測；30日，克孜勒蘇柯爾克孜自治州對重點地區、重點人群也開展了第二輪免費核酸檢測。

截至10月31日傍晚6時，喀什地區以上人員的第二輪核酸檢測已全部完成，除已公布的確診病例和無症狀感染者外，其餘人員檢測結果均為陰性。

新疆官方此前懷疑這波疫情的源頭有二：一是新疆陸路口岸傳入，二是進口冷凍食品感染。喀什地區市場監督管理局近日對進入喀什的冷凍食品批次、車輛、配送人員、企業備案等情況進行全面監管。截至目前，對冷凍食品開展核酸檢測2.1萬批、人員2.9萬人、環境1.7萬處、車輛1,300餘輛，檢測結果均為陰性。

10月29日，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在央視新聞《未來大猜想2020》訪談節目中解讀新疆喀什疫情時表示，新疆這次疫情最特殊的地方在於出現了100多個無症狀感染者，這是主動篩查得到的結果。

至於無症狀感染者是否會帶來潛在的大規模傳播風險的問題，張文宏表示，這個傳播風險是可以控制住的。「新疆喀什無症狀感染者的發現，只是證明處於這個疾病早期的發展階段。無論哪個階段，按照中國當前的抗疫策略，最終都能得到很好的控制。」