進博會｜習近平：建設開放型世界經濟　構建更開放國內國際雙循環

第三屆中國國際進口博覽會開幕式周三（4日）晚上於上海舉行開幕式，國家主席習近平通過影片發表主旨演講。 他指出，新冠肺炎疫情使世界經濟不穩定不確定因素增多，但中國擴大開放的步伐仍在加快，各國走向開放、合作的大勢未變；中國提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，不僅是中國自身發展需要，而且將更好造福各國人民。

習近平表示，從歷史上看，無論遇到什麼風險、災難、逆流，人類社會總是要前進的，且一定能夠繼續前進。各國要致力於推進合作共贏的共同開放，信任而不是猜忌，攜手而不是揮拳，協商而不是謾罵；要致力於推進合作共擔的共同開放，大國要率先示範，主要經濟體要以身作則，發展中國家要積極作為；要致力於推進合作共治的共同開放，不應該任由單邊主義、保護主義破壞國際秩序和國際規則，而要以建設性姿態改革全球經濟治理體系，推動建設開放型世界經濟。

習近平又提到剛閉幕不久的中共十九屆五中全會，對「十四五」時期發展作出全面規劃，中國決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的目標即將實現。他強調，中國提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環，將更好造福各國人；中國廣闊的內需市場將繼續激發源源不斷的創新潛能，中國將讓國內市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場，為國際社會注入更多正能量。

他進一步提及中國未來四點願景，首先是建設開放新高地，中國將有效發揮自由貿易試驗區、自由貿易港引領作用，出台跨境服務貿易負面清單，在數字經濟、互聯網等領域持續擴大開放，深入開展貿易和投資自由化便利化改革創新。第二是促進外貿創新發展，繼續通過進博會等開放平台支持各國企業拓展中國商機，並加快發展跨境電商等新業態新模式，以及壓縮《中國禁止進口限制進口技術目錄》，為技術要素跨境自由流動創造良好環境等。

第三，中國會持續優化營商環境，疫情後出台的各項紓困惠企政策，對在中國境內註冊的企業一視同仁，同時今年實施外商投資法和相關配套法規，進一步縮減了外商投資准入負面清單；中方將繼續強化知識產權保護，維護外資企業合法權益。最後，中國願深化雙邊、多邊、區域合作，加快中歐投資協定、中日韓等自由貿易協定談判進程，加強同世界高標準自貿區交流互鑑。

（新華社）