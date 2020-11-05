深圳地鐵全自動運行試驗中心動工　20號線可望率先「無人駕駛」

深圳地鐵全自動運行試驗中心周三（4日）正式動工，據內媒報道，這標誌着深圳全面邁向智能化城軌時代，深圳地鐵將出現不設司機室的「無人駕駛」列車，並在20號線可望最先應用。

該中心為深圳軌道交通建設的重點工程，其位於深圳地鐵集團深雲車輛段試車線旁，計劃於2021年6月投入使用，建築面積約4200平方米，並設置有全自動運行站廳及站台區、測控中心、全自動運行技術交流中心、全自動運行集成測試區等功能區域及配套設施。

建成後，中心除可對深圳地鐵現有線路升級改造，還可測試不同廠商的全自動運行系統，實現全自動運行場景驗證以及對下一代列車控制技術、互聯互通、智能運維、虛擬連掛等關鍵創新技術進行研發、測試和試驗，同時可作全自動運行技術培訓及展示等。

目前深圳正在全力推進地鐵四期工程建設，包括地鐵12、13、14、16、20號線等，其中以機場北站為起點，會議中心站為終點的20號線有望成為深圳首條全自動運行地鐵線路。

深圳地鐵系統設備中心通信部部長黃曼全表示，地鐵四期工程新線路最終將全面採用全自動無人駕駛的運行模式。深圳地鐵集團總經理唐紹傑則介紹指，全自動運行試驗中心可為深圳的城市軌道自動化運行的實施提供有力保障，進一步提升城市軌道交通運行系統的安全與效率，對當地城市軌道交通的發展有重大意義。

（綜合報道）