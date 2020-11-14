前工信部長：中國已走出人口紅利期　全面開放二胎後出生率反減

前中國工信部長、現任全國政協經濟委員會副主任苗圩周六（14日）表示，中國已經走出了「人口紅利期」，全面開放二胎政策後出生率不增反減，未來更將加速進入「超級老齡化社會」。

苗圩在北京舉行的第11屆財新峰會上演說。（騰訊網）

苗圩在北京舉行的第11屆財新峰會上表示，中國人口年齡結構因出生率下滑而出現極大變化，其中2010至2019年，勞動力年齡人口比重從74.5%降到70.7%，青少年人口比重急降，反之老年人口比重大增；有機構預測2050年中國勞動力規模，將較2019年大幅萎縮23%。

他續指，去年中國60歲以上老年人口突破2.5億人，人口比重達18.1%，據中國發展研究基金會研究指，中國將在2022年前後進入「深度老齡化社會」，此後10年內更會加速進入「超級老齡化社會」。

另一方面，苗圩稱中國雖自2016年全面開放二胎政策，但這不僅沒有帶來生育高峰，出生人口反而逐年下降，若以2017年為基準，2018年下降了200萬人；去年再降58萬人至只有1465萬人，出生率僅千分之10.48；預計到2030年，出生人口會再降至1100萬人以下。他最後強調，中國已走出了「人口紅利期」，日益凸顯的高齡化所帶來的經濟成長、人口就業等一系列問題，值得高度重視。

（綜合報道）