社科院專家：螞蟻集團不可能在中國上市了

中國社會科學院經濟研究所教授劉煜輝在16日舉行的「格隆彙·全球投資嘉年華·2020」活動上表示，「前段時間證監會開會，重申堅守科創板定位，支持和鼓勵『硬科技』企業上市的潛台詞是——螞蟻集團不可能在中國上市了。」

這一消息迅速引發外界關注。劉煜輝隨後在其個人微博回應稱，「今天外面傳我說那什麼上不了市了。唉，我也不好怎麼說，這自媒體時代，真是木（沒）有辦法。我是講，消金一縮規模，就完全不是一個東西了，原來的招股說明書變成一張廢紙，上市也無意義了。」

社會科學院經濟研究所教授劉煜輝。（網絡圖片）

此前，螞蟻集團暫緩上市還被指與馬雲的一番演講有關。10月24日，馬雲在約一場20分鐘的演講中提出許多引起廣泛關注的言論：「全世界更多在講風險控制，不講發展，很少去想年輕人的機會、發展中國家機會在哪裏」，「巴塞爾協議像一個老年人俱樂部」，「（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險」，「今天銀行延續的還是當鋪思想」，「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」。

而在11月4日，劉煜輝也曾發文稱，「主要是政治正確明確後， 沒有人敢跟螞蟻玩了。」

不過，《多維新聞》早前曾分析認為，馬雲的發言不足以讓市值龐大的螞蟻集團產生如此結果，中國高層此舉顯然有更深層次的考量。分析指，螞蟻被監管約談及暫上市，無疑有助於讓市場回歸理性；避免市場過度狂熱，在確保金融安全和防範金融的框架下發展，對螞蟻集團而言可能會走得更遠。