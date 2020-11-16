中國外交部評美涉台言論：《台灣關係法》及「六項保證」非法無效

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稍早前稱「台灣一直非中國一部分」，美國國務院發言人其後又指，美國政策一直是以1979年《台灣關係法》、美中三公報與1982年時任美國總統列根向台北提出的「六項保證」為指引，又指美國的「一中政策」與中國的「一中原則」明顯不同，美國對台灣主權沒有立場。 中國外交部發言人趙立堅今日（16日）表示，美國當年單方面制定的《台灣關係法》以及美方所謂對台「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，是完全錯誤和非法、無效的。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，台灣一直不是中國的一部分。此言一出引發廣泛關注。（資料圖片）

趙立堅表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。這是一個客觀事實，也是國際關係基本準則。一個中國原則是中美關係的政治基礎。1979年發表的「中美建交公報」明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此基礎上，中美兩國相互承認並建立外交關係。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

趙立堅指，美國當年單方面制定的所謂《台灣關係法》以及美方所謂對台「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法、無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西。

趙立堅稱，中方再次正告美方，任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式美台官方接觸和軍事聯繫，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行，美方不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

美國對台六項保證包括：美國未同意對台軍售設定期限；美國並不尋求為台灣與中華人民共和國之間作調停；美國也不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判；美國對台灣主權的長期立場沒有改變；美國並無計劃修改台灣關係法；八一七公報的內容並不表示美國對台軍售之前會徵詢北京意見。