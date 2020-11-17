日本外相：在香港新疆等議題上　拜登對中國態度或比特朗普更強硬

美國大選結果尚未塵埃落定，外界關注結果對中美關係未來走向的影響。日本外相茂木敏充周二（16日）在東京舉行記者會表示，拜登對中國的態度或比現時的特朗普政府還要強硬，而敦促中國負起責任，是日本可以扮演的角色。

茂木敏充指出，中美目前的緊張關係應不至於立即解除，即使由拜登執政，中美關係仍將在通商領域等方面持續嚴重對立；兩國於氣候變化、世界衛生等議題上的腳步或會變得緊密，但在人權、香港、新疆等議題上，拜登可能比特朗普政府的態度更加強硬。

他強調一旦拜登執政後，如何取得美國國內政局與多邊主義之間的平衡將值得關注，又稱在安全保障、氣候變化以及實現「自由且開放的印度太平洋」構想這些議題上，如何讓美國持續承諾配合，是日本外交的大課題。

茂木進一步指出，20年前中國的GDP佔全球GDP的4%，現已增長4倍至佔16%，同時國防費用也年年增加，日方會堅決阻止中方企圖以武力片面改變東海、南海現狀的行為。他最後稱，作為日本重要的鄰國，已成為大國的中國應負起符合國際標準的責任，而敦促其負起責任是日本可以扮演的角色。

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（聯合早報）