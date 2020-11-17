內地餐飲收入增速年內首次轉正　業者：餐飲消費信心逐步恢復

國家統計局周一（16日）公布數據顯示，10月餐飲收入4372億元（人民幣．下同），同比增長0.8%，增速年內首次轉正。餐飲業被認為是經濟復甦的「晴雨表」，有業者指出，該現象說明國內餐飲消費信心逐步恢復。

中國飯店協會會長韓明表示，餐飲收入由負轉正，說明疫情防控常態化下，各項防控措施成效明顯，國內餐飲消費信心逐步恢復，也顯示國民經濟穩中向好、長期向好的態勢下，就業改善、收入增加，居民消費能力逐步恢復。

受新冠肺炎疫情衝擊，今年前4個月餐飲收入下降了41%，而據中國烹飪協會發布的《2020年上半年餐飲行業復工復業情況報告》顯示，隨着復工復產紮實推進，降幅自5月以來持續收窄，上半年全國大部分餐飲企業的經營已恢復到疫情前的七至八成，呈逐步復蘇的趨勢。

疫情期間，不少餐飲公司嚴格落實防控要求。（網上圖片）

就疫情以來的對策，北京華天飲食集團公司總經理賈飛躍表示當局針對企業需求，出台了幫扶政策，減免企業稅收、社會保險費等，公司自3月至今實現整體盈利。北京壹捌壹餐飲管理有限公司總經理助理郭建平則稱，年初疫情發生時，企業的總體收入下降逾60%，之後公司嚴格落實防控要求，全線店面每日均多次消毒，食品保證每日新鮮，截至周日（15日），不但原有店面生意逐漸恢復，公司今年還新開了4間店。

此外，當局還持續推出消費促進政策，如商務部在「金九银十」（9至10月）期間舉辦了2020年全國消費促進月活動，國家發改委等十四部門早前亦印發《近期擴內需促消費的工作方案》，均積極對餐飲業恢復發展提供支持。

（人民日報）