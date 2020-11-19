美方稱新澤西州夫婦遭華特工騷擾　中方：所謂受害人實為紅通人員

美國早前起訴8名涉及中國「獵狐行動」人士，指他們威脅、騷擾、監視在美的中國公民，脅迫他們返國接受審訊。內地傳媒周三（18日）報道，美方所謂的「受害人」，實際是紅通人員之一的徐進、劉芳；而美國近期以非法從事中國政府代理人活動為由，濫訴多名在美華人和美國人，純屬借題發揮搞反華政治炒作，意在對中方反腐敗和追逃追贓工作進行攻擊抹黑。

《新華社》報道指，徐進曾任武漢市黃陂區區委副書記、區長，武漢市發改委主任，妻子劉芳曾任中國人保湖北省分公司理賠管理部總經理。經查，2006年至2009年間，徐進利用職務之便與他人合謀，出讓國有土地時以欺騙手段合夥貪污國有資產1.98億元（人民幣，下同）；利用職務便利為他人提供支持和幫助，夥同劉芳收受賄賂共6381萬元、8887萬港元、255萬美元，並向境外轉移大量涉案資產。

徐進涉嫌貪污罪、受賄罪，劉芳涉嫌受賄罪，兩人在2011年5月19日逃往美國。湖北省人民檢察院分別在2011年11月及2012年2月對徐進及劉芳立案偵查；國際刑警組織於2012年對二人發布紅色通緝令。中方司法機關已啟動對涉案資產的違法所得沒收程序。

徐進涉嫌貪污罪、受賄罪。（網絡圖片）

報道指，二人外逃美國後，中方根據中美兩國政府《關於刑事司法協助的協定》，自2012年以來3次向美方提出刑事司法協助請求，提供徐進、劉芳涉嫌腐敗犯罪事實和有關證據，以及他們向美國境內轉移贓款和涉嫌移民欺詐等線索，請美方協助提供徐進、劉芳在美身份、財產等信息，並對二人在美涉嫌犯罪問題進行調查。

不過，美方一直未提供實質性協助。徐進、劉芳不僅違反中國法律，也違反美國相關法律。美方對徐進、劉芳涉嫌腐敗犯罪並非法向美國轉移巨額贓款的事實心知肚明，卻謊稱中方「獵狐行動」是對異見人士的威脅打壓，純屬無中生有、污衊抹黑；美方指責中方沒有通過正式渠道向美方通報情況、提請協助，完全是罔顧事實、信口開河。

目前，未歸案的40名「百名紅通人員」中仍有20人在逃美國。中方再次敦促美方認真履行《聯合國反腐敗公約》和《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》義務，不要淪為腐敗分子和腐敗資金的避罪天堂。

（綜合報道）