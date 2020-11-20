【人事變動】內地4省同時調整省委書記　諶貽琴成目前唯一女書記

吉林、湖南、貴州、雲南省委書記同日換人。 其中景俊海任吉林省委書記、許達哲任湖南省委書記、諶貽琴任貴州省委書記、阮成發任雲南省委書記。 目前，諶貽琴是內地唯一一位女性省級黨委書記。

根據《新華社》消息，中共中央日前決定調整吉林、湖南、貴州、雲南4省省委主要負責人職務。景俊海任吉林省委書記，巴音朝魯不再擔任吉林省委書記、常委、委員職務；許達哲任湖南省委書記，杜家毫不再擔任湖南省委書記、常委、委員職務。

諶貽琴任貴州省委書記，孫志剛不再擔任貴州省委書記、常委、委員職務；阮成發任雲南省委書記，陳豪不再擔任雲南省委書記、常委、委員職務。

諶貽琴是目前內地唯一一位女性省級黨委書記，也是中共至今第四位女書記。此前分別是前河北省委書記呂玉蘭、前江西省委書記萬紹芬，和分別於2009年擔任福建省委書記和2012年擔任天津市委書記的孫春蘭。

貴州新任省委書記諶貽琴。（資料圖片）

公開資料顯示，諶貽琴現年61歲。北京青年報旗下微信公眾號《政知見》稱， 諶貽琴的仕途從未離開過貴州。1977年3月，諶貽琴18歲時就到貴州省織金縣供銷知青隊當知青、任團支部書記。1978年4月，諶貽琴進入貴州大學歷史系，畢業後到貴州省委黨校任職。

從1982年1月到1999年2月，諶貽琴在貴州省委黨校工作了17年，歷任黨史黨建教研室助教、講師，黨史教研室副主任、人事處處長、副校長等。1999年2月，諶貽琴出任貴州省社科聯黨組書記、副主席，2001年12月任貴州省黔南州委副書記，1年後任銅仁地委副書記、行署專員，2007年4月，48歲的諶貽琴躋身省委常委。

此後，諶貽琴先後擔任貴州省委宣傳部部長（5年）、貴州省常務副省長（3年），2015年4月晉升為省委副書記，並兼任政法委書記（2年）。2017年9月，諶貽琴出任貴州省代省長，2018年1月轉正，迄今擔任貴州省長已經2年多。

除了諶貽琴，內地31個省（區市）的政府「一把手」中，目前只有內蒙古自治區政府主席布小林和寧夏回族自治區政府主席咸輝是女性。此外，諶貽琴、布小林、咸輝三人都是少數民族。諶貽琴為白族，62歲的布小林為蒙古族，長期在內蒙古任職。現年同樣62歲的咸輝則為回族，早年長期在甘肅工作，2016年6月才跨省到寧夏任職至今。

（新華社／政知見）