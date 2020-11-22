局勢升温　中美艦機同日現身台海

台海局勢持續緊張。美國軍艦和飛機再次出現在台海，中國大陸軍機亦出現在相關區域。

美軍偵察機出現在台海，其航迹圖複雜。（微博@南海戰略態勢感知）

據「南海戰略態勢感知」智庫官微消息，11月20日晚上8時左右，美國海軍1架MQ-4C無人偵察機在非常規時間出動，前往廣東、福建近空、台灣海峽南部空域，進行高強度偵察，直至次日凌晨4時離開。

公開信息顯示，MQ-4C可在17,000米高空飛行超30小時，時速達610公里，其搭載的電子掃描陣列雷達能在24小時內偵測700萬平方公里區域，或一次掃描偵測5,200平方公里區域。

自11月17日，中國大陸軍隊在廣東近海實施的軍演開始以來，4天時間內已有13架次偵察機前往南海活動，針對性不言而喻。

據台灣軍方消息，11月21日中午，大陸軍機再次進入台灣西南空域的防空識別區，台空軍戰機升空廣播驅離。截至目前，大陸軍機已累計18天出現在台灣空域。

廣播記錄顯示，大陸軍機21日11時13分和11時39分進入台西南空域，高度為4,000米。

另據報道，就在11月21日，美國海軍伯克級導彈驅逐艦「巴里」號穿越台灣海峽。目前，大陸與台軍方均未回應此事。