【新冠肺炎】張文宏：病毒將常駐　本土現個別病例不必恐慌

新冠肺炎疫情起伏不定，上海華山醫院感染科主任張文宏周六（21日）通過視像，出席2020「讀懂中國」國際會議（廣州）平行論壇時表示，新冠將成為常駐病毒，各國若不採取強力介入措施，全球疫情很大可能會出現新高峰。但他同時強調，中國抗擊新冠已進入新常態，可從容應對偶發病例和疫情，本土出現個別病例不必恐慌。

張文宏表示，對於個體而言，新冠的毒力正在減弱，但就整個群體而言，毒力卻是增強的。他解釋，判斷個體毒力降低的指標是病死率，目前全球範圍內的病死率是2.7%至3%，大部分國家都已降到1%以下，但對於群體而言，全球確診數目已達到6000萬的水平，可以達到100多萬的死亡人數，這說明病毒蔓延之後，雖然個體的殺傷力比較低，但對群體的殺傷力很高。

張文宏認為本土出現個別病例不必恐慌。（南方+）

就國內來說，張文宏認為中國提倡生命之上，不計成本抗擊新冠，已經進入了新常態，任何一個地方再出現單一病例或者二代傳播都不必恐慌。他續指，中國抗擊新冠靠的是精準、快速，提前，只要快速反應，第二代傳播的病例以及需要追蹤的密切接觸者就會很少，如上海浦東出現過病例，但對整個城市基本上沒造成任何影響，也沒有封城及全民檢測。

至於如何跑到病毒的前面，張文宏認為布局發熱門診是關鍵，無論是北京的新發地，還是雲南、新疆以及最近上海的病例，無一例外都是在發熱門診發現的。而針對疫苗即將上市，張文宏指出全面接種的時間沒有那麼快，故大家仍然要有心裡準備，做好起碼一年以上的防守，只有把這一年的防守準備給做好了，才會為後期的全球的打開打下基礎。

上海近日新增兩宗本地確診個案，圖為上海市舉行新冠肺炎疫情防控記者會。（澎湃新聞）

最後談到浦東出現的兩宗病例，張文宏表示按照所有軌跡和目前流調結果，沒有看到和之前浦東機場的物流相關病例有交叉點，但其中一宗病例與之前的都和浦東機場物流相關人員有關，因此他認為不能說是兩波案例，而是應定義為兩個散發病例的發生。

（澎湃新聞）