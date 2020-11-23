【新冠肺炎】鍾南山：疫情形勢嚴峻　國際社會應開放合作攜手抗疫

世界互聯網大會‧互聯網發展論壇今天（23日）在浙江烏鎮開幕，中國工程院院士鍾南山在視像演講中表示，信息通信技術為中國疫情防控提供了非常強大的支撐，又指當前抗擊新冠肺炎疫情的形勢嚴峻，全球必須堅持開放合作攜手抗疫。

鍾南山在視像演講中表示，信息通信技術為中國疫情防控提供了非常強大的支撐。（《新京報》）

鍾南山說，當今大數據、雲計算、人工智能等技術加速與交通、醫療、教育、科研等領域深度融合，助推了全社會的信息化轉型升級。特別是在這次抗疫工作中，信息通信技術為疫情防控提供了非常強大的支撐，在態勢的研判、信息共享、流行病學的分析等方面顯示了巨大的能量。

鍾南山說，面對突如其來的疫情，全國網信工作者會同社會各界夜以繼日的攻關，在跟蹤篩查、物資保障、大數據應用等方面為疫情防控工作提供了非常強有力的支持，「我們要進一步利用信息化手段來健全預警響應機制，提升防控和救治的能力，有利於切實維護人民健康安全」。

鍾南山認為，當前抗擊新冠肺炎疫情的形勢嚴峻，必須堅持開放合作攜手抗疫。不但是全國，而且是全世界。病毒沒有國界，疫情不分種族。面對全人類的共同危機，任何國家都無法獨善其身，國際社會需要攜起手來、摒棄分歧，在疫苗研發、5G醫療、數據共享等領域開展更高、更緊密、更全面的合作。