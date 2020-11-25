【新冠肺炎】內地增5宗境外輸入　天津冷庫感染源為北美豬頭

國家衛健委周三（25日）公布，內地周二（24日）新增5宗境外輸入病例，包括上海2宗，福建、廣東、陝西各1宗；內蒙古新增1宗本地疑似病例。截至目前，內地現有確診305宗，累計確診86,469宗，4634人病亡。

同日，內地新增6名無症狀感染者，其中4宗為境外輸入；當日轉為確診病例1宗，為境外輸入；335名無症狀感染者尚在醫學觀察。目前內地累計治愈出院病例81,530宗，累計追蹤到877,795名密切接觸者，11,566名密切接觸者尚在醫學觀察。

天津市日前新增多宗本地個案，市疾控中心副主任張穎周二公布流行學調查結果稱，濱海新區海聯冷庫及瞰海軒的疫情，均由進口的冷凍食品帶入感染人造成傳播，但2宗疫情完全沒有關聯性；前者的疫情源頭為進口的北美豬頭，後者為首名感染者在電梯內未戴口罩令病毒傳播。

天津港集團組織員工接受核酸檢測。（新華社）

張穎介紹，經測序，海聯冷庫個案的病毒基因屬於L基因型歐洲家系2分支，瞰海軒則屬於L基因型歐洲家系1分支，兩者沒有關聯性。另外，海聯冷庫的傳染鏈一直是「物傳人」，瞰海軒則由最初「物傳人」變成「人傳人」，兩者的傳播模式不同。

他表示，山東德州市上月7日通報從天津港轉運到當地的一批德國進口豬肘，外包裝檢出新冠病毒。組查，當地2名確診患者分別曾搬運德國豬肘及送北美豬頭，而北美豬頭在出庫過程中曾滾落地上，司機檢起後放回車內。經檢測，豬頭散落的地方為陽性，2名患者的基因測序完全一致，搬運工休息的場所3張床上亦檢出病毒，由此可確認北美豬頭是感染來源。

他續指，瞰海軒的疫情集中在小區的4號樓、19號樓，通過病毒的基因測序，兩幢樓的病毒都是L基因型歐洲家系1分支，感染來源同源。經查，首名感染者王某居住在4號樓，乘搭電梯時咳嗽卻未有佩戴口罩，導致其他居民受感染。天津市衛健委指出，瞰海軒的疫情並非直接的人傳人，而是環境污染造成病毒傳播，是機械性沾染的傳播。