安徽師範大學科研團隊發現雙黑洞吞噬恆星現象　10萬年僅發生1次

安徽師範大學上周五（27日）公布，該校物理與電子信息學院舒新文教授研究小組，在一個河外星系中發現一對互相繞轉的超大質量雙黑洞吞噬恆星的罕見天文現象。該研究成果近日在國際學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表。

研究團隊通過分析衛星觀測資料，在一個距離地球約26億光年之遙的星系中，發現雙黑洞吞噬恆星的觀測證據，為天體物理學家至今在正常星系中發現的第2例超大質量雙黑洞繞轉系統。

舒新文教授的研究小組發現雙黑洞吞噬恆星的罕見天文現象。（安徽師範大學）

舒新文表示，如何尋找和探測超大質量雙黑洞系統，是當今物理學和天文學最重要的前沿問題之一。超大質量雙黑洞系統的探測和研究，對揭露宇宙中最早期巨型黑洞的成長機制、宇宙引力波現象的產生和變化規律，乃至對宇宙及其基本物理規律的探索都有重要意義。

據介紹，黑洞具有獨特的時空結構，進入其視界面的所有物質都無法逃脫。當恆星運動到靠近黑洞位置時，會被其強大潮汐引力撕裂瓦解，進而被黑洞吞噬，同時釋放出短暫的劇烈電磁波輻射，此現象亦稱為「黑洞潮汐撕裂恆星事件」。

在每個星系中，黑洞潮汐撕裂恆星事件幾乎每10萬年才發生1次，概率為十萬分之一。經逾30年的研究，天文學家僅在少數幾個活動的星系中發現超大質量雙黑洞，因此本次能夠捕捉到此天文現象是極為罕見。