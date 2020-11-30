嫦娥五號探測器組合體完成分離　將實施月面軟着陸

據官方最新消息，中國探月工程嫦娥五號探測器組合體完成分離，將擇機實施月面軟着陸。

據央視新聞11月30日報道，從國家航天局獲悉，探月工程嫦娥五號任務飛行控制團隊按計劃實施嫦娥五號探測器着陸器和上升器組合體與軌道器和返回器組合體分離。報道指，30日凌晨4時40分，在科技人員精確控制下，嫦娥五號探測器組合體順利分離。

截至目前，嫦娥五號探測器各系統狀態良好，地面測控通信正常。軌道器和返回器組合體將繼續在平均高度約200公里的環月軌道上飛行並等待上升器交會對接，着陸器和上升器組合體將擇機實施月面軟着陸，進行自動採樣等後續工作。

在11月24日4時30分，中國在文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器。正式開啟中國首次地外天體採樣返回之旅。

嫦娥五號重8.2噸，由軌道器、返回器、着陸器、上升器四部分組成。經歷地月轉移、近月制動、環月飛行後，着陸器和上升器組合體將與軌道器和返回器組合體分離，後兩者留軌運行，着陸器承載上升器擇機着陸，完成月面自動採樣等工作後，再經月面上升、月球軌道交會對接、樣品轉移、環月等待、月地轉移等，共11個飛行階段。

中國空間技術研究院稱，嫦娥五號為迄今中國研製最複雜的航天器系統之一。《中國航天報》引述探月工程總設計師吳偉仁稱，如果只是為了完成採樣任務，嫦娥五號的系統可以做得簡單很多。「但考慮到未來的載人登月需求，我們確定了目前的方案，目的在於進行更多的技術驗證。」

根據計劃，嫦娥五號將在月球最大的月海風暴洋北緣的呂姆克山附近登陸，並鑽取約2米深的月壤巖芯柱，共採取2公斤重的月球土壤樣品。

該區域位於月球正面，是未被探索過的地方，科學家認為對該區域蒐集的土壤樣本研究，有可能改寫此前人類對月球的認知。