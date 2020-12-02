央視前主持人朱軍涉性騷擾案開審　逾百市民聚集法院外撐原告

2018年，央視前著名主持人朱軍被曾在該電視台實習的女子「弦子」指控性騷擾。時隔兩年，12月2日，該案在北京海淀區人民法院開庭審理。 據當事人弦子透露，雖然自己和朱軍都申請了公開審理，但法院未同意公開庭審過程。

2日，庭審現場外聚集了上百名自發前來為弦子助陣的人士，一些人舉著「米兔」（#MeToo）標語，還有人還舉着「性騷擾可恥」、「打破黑箱」等橫幅，此外，還有一群弦子的支持者各舉一個漢字，拼成「我們一起向歷史要答案」的標語。

2018年，「MeToo」運動發展至內地，波及了多位內地知名人士。2018年7月，25歲的弦子在朋友圈發布了一篇文章，揭露4年前，大學三年級的她於2014年在老師的推薦下到中國央視《藝術人生》欄目實習，遭到朱軍性騷擾。她表示，當時她曾因需要拍攝一段視頻而在節目化粧間見到了朱軍，當化粧間僅剩他們兩人時，朱軍隔着衣服開始試圖猥褻，幸得節目嘉賓突然進入後方才停止。

弦子事後在老師的鼓勵下去報警，警方當時把她那天穿的衣服帶走，還在其身體、頭髮和嘴脣上都提取了指紋，調走了央視走廊的監控錄像，並進行了抽血，但最後卻沒有下文。

弦子的文章此後被發佈到微博，又被網民大量轉載。稍後，朱軍委託律師事務所回應稱，「朱軍性騷擾實習生」不實，又發布聲明表示將對作者及部分轉發者在北京市海淀區法院提起訴訟。

性侵醜聞後，朱軍就在公眾視野中「消失」了。（VCG）

此後，朱軍以「名譽權遭到嚴重侵害」和「受到嚴重精神傷害」為由，向法院提起民事訴訟，要求弦子和曾幫助弦子發文的徐超刪除相關微博、賠償其名譽和精神損失65萬餘元人民幣，並在網絡和報紙上致歉。不過，朱軍的名譽權案的申請被駁回。

弦子此後拿到四年前報案的卷宗，並向法院提交將本案改為性騷擾損害責任糾紛，並於2018年10月正式提吿朱軍。朱軍隨後向法庭提出終止審理，但該要求於2019年1月被駁回。

朱軍從1993年就進入到中國央視工作，從1997年開始主持全國春節聯歡晚會，且連續主持了19年，成為家喻戶曉的著名主持人。

他於2000年開始主持央視談話節目《藝術人生》，也獲得不俗反響。也正是在該節目錄制期間，朱軍的行為被弦子控吿「性騷擾」。