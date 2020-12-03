嫦娥五號為何只帶走2公斤樣本？　專家：增量將超過火箭運載能力

嫦娥五號探測器上月24日升空，在歷時約23天的行程中，除了展開著陸點區域形貌探測和地質背景勘察，更會採用表鑽結合、多點採樣的方式，用鑽具鑽取和機械臂表取兩種「挖土」模式，採集2公斤月球土壤樣本返回地球。 國家航天局探月與航天工程中心副主任、探月工程三期副總設計師裴照宇表示，本次目標是採集樣本帶返地球，而採樣2公斤只是設計值，並不能作為評判任務成功的硬指標。

嫦娥五號本次會採集2公斤月球土壤樣本。對於為何會以2公斤作為目標，裴照宇解釋，以2公斤作為輸入去設計探測器，探測器重量便達到8.2噸；若增加樣本數量，探測器大多指標都會增長，將超過火箭的運載能力，所以為了保證任務成功，採樣2公斤是較為合理的結果。

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嫦娥五號採用鑽具鑽取和機械臂表取兩種「挖土」模式。裴照宇表示，初步考慮在月球鑽取0.5公斤、表取1.5公斤樣本。2種方式不僅可以提高採樣的成功率和可靠性，同時可獲得更為豐富的樣品種類，為後續科學家研究提供更多可靠的原始資料。

探月工程首任總指揮欒恩傑指出，鑽取的岩芯會緊密包裹封裝，包裹呈長條狀；由於地球和月球環境不同，部分物質一定要在非常潔淨的環境下保存，所以月球土壤樣本不能在轉移到地球時被污染。