教育部：全國高校思想政治課教師超過10萬人　五年增六成

教育部3日舉行新聞發布會，介紹高校思想政治工作和思政課改革創新情況。教育部發布的數字顯示，截至今年11月，登記在庫的全國高校思想政治課專兼職教師總數為106,411人，比2015年增加44,290人，這也是這一數字首次超過10萬人。

據介紹，「十三五」時期高校思政課教師年均增長率達14.4%，其中專職教師由2015年的43,353人增加到71,749人，五年共增長65.5%。

教育部社會科學司司長劉貴芹說，中國高校思政課建設在「十三五」時期取得顯著成效，思政課的思想性、理論性和親和力、針對性不斷增強，大學生對思政課的獲得感和滿意度大幅提升。

教育部社會科學司司長劉貴芹介紹中國高校思想政治教育情況。（教育部）

劉貴芹提到，今年6月，一項涵蓋5,000餘名專科、本科、碩士、博士學生的第三方問卷調查結果顯示，98.3%的學生認為思政課教師能夠自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想（簡稱習思想）鑄魂育人。

另一項涉及200多所高校、近15萬大學生的調查顯示，2020年大學生對思政課的滿意度超過90%，比2015年提高了18個百分點。

據悉，「十三五」期間中央財政對高校思政課建設的直接投入達4.7億元人民幣。

教育部思想政治工作司副司長余先亭提到，綜合調查表明，99.1%的學生贊同「習近平新時代中國特色社會主義思想是黨和國家必須長期堅持的指導思想」。

2019年，習近平主持召開了「學校思想政治理論課（思政課）教師座談會」，座談會上習近平稱思想政治理論課最根本的是要全面貫徹中共的教育方針，「解決好培養什麼人、怎樣培養人、為誰培養人這個根本問題」。

習近平當時表示，「教育為人民服務、為中國共產黨治國理政服務、為鞏固和發展中國特色社會主義制度服務、為改革開放和社會主義現代化建設服務」，「必須培養一代又一代擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥終身的有用人才。」