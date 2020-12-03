孟祥鋒任中央辦公廳副主任　分管日常工作

12月3日，據中國井岡山干部學院官網消息：12月1日，中央黨校（國家行政學院）和中國浦東、井岡山、延安干部學院通過視頻會議系統同步舉行2020年秋季學期第二批進修班開學典禮。中央辦公廳分管日常工作的副主任孟祥鋒等出席開學典禮。 上述報道顯示，孟祥鋒已任中央辦公廳分管日常工作的副主任。此前，他擔任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記（正部長級）。

2018年1月11日，在菲律賓馬尼拉，孟祥鋒（中）出席中共十九大精神專題介紹會，向菲律賓各界廣泛宣講十九大精神。（新華社）

在丁薛祥調離後，負責日常工作的中辦副主任一職空缺至今。而在2020年11月份中共官方披露，梁言順（1962年12月）接替孟祥鋒擔任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記後，引發外界對孟祥鋒仕途的猜測，有分析認為孟祥鋒可能會被調至核心部門。

《香港01》早前刊發的文章中就曾預測孟祥鋒或將擔任中辦副主任一職。文章指出，對於「最接近」總書記的人，中辦有三個關鍵職位：其一是中辦主任，這是中辦位次最高的職務，他通常擁有中央政治局（候補）委員或者中央書記處書記身份，位列副國級領導人。

其二就是僅次於中辦主任的是負責日常工作的中辦副主任，從中共十八大前夕開始設置，一般認為是習近平當時為了牽制時任中辦主任令計劃而為徵調時任貴州省委書記的慄戰書而專設的。也即是說，慄戰書在十八大後接替令計劃，負責日常工作的中辦副主任一職顯然帶有過渡色彩。

其三是總書記辦公室主任（事實上也是主席辦公室主任），為真正意義上最接近總書記的人，因此這個職位的人選至關重要。目前總書記（國家主席）辦公室主任和中辦主任均由丁薛祥擔任。

文章在當時預測指出，以老（梁言順）代新（孟祥鋒）並不符合一般的用人邏輯。文章從其仕途經歷分析認為，孟祥鋒應屬「另有任用」。

根據公開資料，孟祥鋒為河北省平鄉縣人，擁有法學博士學位，2008年以前其任職經歷基本均在中紀委的宣傳口，此後外放遼寧省紀委，直到2013年慄戰書執掌中辦時先於丁薛祥從遼寧省監察廳廳長任上被調入京，出任中央保密委員會辦公室主任、國家保密局局長，中辦調研室主任。中辦調研組是中辦排名第一的核心部門，令計劃即曾擔任調研組組長。

2015年6月丁薛祥升任中央辦公廳分管常務工作的副主任（正部長級），稍早前孟祥鋒則升任中辦副主任，直到2017年十九大前夕才調離中辦，躋身中直機關工委常務副書記（正部級），同年躋身中央委員。