【新冠肺炎】內地昨新增17宗確診病例　本土病例佔2宗均在內蒙古

據國家衛健委公布，內地周四（3日）新增17宗新冠肺炎確診病例，其中15宗為境外輸入病例，包括上海9宗、福建2宗、河南2宗、山東1宗、廣東1宗，另有2宗本土病例，均在內蒙古；無新增死亡病例；上海新增1宗疑似病例1例，為境外輸入病例。

全國截至周四結束，有238宗境外輸入確診病例，其中3宗為重症病例；有6宗疑似病例。累計3904宗確診病例，累計3666宗治愈出院病例，無死亡病例。

截至同日，全國有271宗確診病例，其中5宗為重症病例，累計81,679治愈出院病例，累計4634宗死亡病例，累計報告86,584宗確診病例，現有8宗疑似病例。累計追蹤到882,239名密切接觸者，尚有7077名密切接觸者在醫學觀察。

各地亦報告新增12宗境外輸入無症狀感染者；當日無轉為確診病例；當日解除17宗醫學觀察，均為境外輸入）；尚有249名無症狀感染者在醫學觀察，其中243宗為境外輸入。

為了抗疫，滿洲里市上月底啟動第二輪全員核酸檢測工作。（中新社）

另外，周四早上7時至周五（4日）早上7時，內蒙古自治區報告滿洲里市新增3宗本土確診病例，其中1宗為無症狀感染者轉為確診病例，2宗為之前確診病例的密切接觸者。截至周五7時，當地現有24宗確診病例、2宗疑似病例、1宗無症狀感染者，均在滿洲里市定點醫院進行隔離治療，流調和溯源工作仍在同步進行。同時已排查出1106名密切接觸者，均已集中隔離醫學觀察。

當地現有2宗境外輸入確診病例，均在定點醫院隔離治療，全體密切接觸者均在指定場所接受集中隔離醫學觀察，全程實行閉環管理，嚴防疫情擴散蔓延。

（綜合報道）