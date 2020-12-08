中央經濟工作會議即將登場　內媒指其或聚焦四議題

時值2020年底，中共將循例召開有關經濟的最高級別會議「中央經濟工作會議」。內地媒體分析指，今年「中央經濟工作會議」或有4大看點：「助企紓困政策退出」、「促進消費擴大內需」、「財政貨幣政策配合」、「重點領域改革」。

「中央經濟工作會議」是中南海領導層召開的規格最高的經濟會議，一般在年尾11月或12月召開，會期一般4天，其任務是總結成績，研判形勢，制定規劃。

2021年不僅是「十四五」規劃開局之年，也是「兩個百年」（建黨百年、建國百年）目標交匯轉換之年，因此有觀察者指，今次會議在聚焦當下熱點經濟議題外，更致力於推動長遠的歷史性變革。

中國經濟來年如何發展將成為中南海最重要的議題。（新華社）

內媒《第一財經》援引專家的觀點認為，今年「中央經濟工作會議」或有4大看點：「助企紓困政策退出」、「促進消費擴大內需」、「財政貨幣政策配合」、「重點領域改革」。

有經濟學者認為，在「十四五」經濟體制改革中，以計劃生育為核心的人口政策的調整優化、戶籍制度改革、收入分配體制改革、農村土地制度改革、金融供給側結構性改革以及國企改革最為值得期待。

就2020年的經濟形勢而言，官方此前稱，經核算，第一季度按年下降6.8%，第二季度增長3.2%，第三季度增長4.9%。儘管第四季度數據還未出爐，但世界銀行此前預測，中國2020年的經濟增速將達正的1.6%，而全球經濟將萎縮5.2%。而對於2021年的中國經濟增速，世界銀行預測將達到7.9%。

而在中共十九屆五中全會公報中，中央認為，自十九屆四中全會以來，經濟增長好於預期，社會大局保持穩定；預計今年國內生產總值突破100萬億元人民幣，綜合國力躍上大台階。

而對於明年和未來的形勢判斷，中南海認為當前和今後一個時期，中國發展仍然處於重要的戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的變化。