15驢友擅入貴州水西洞探險失聯　鎮政府：將負責搜尋費用

15名驢友上周到貴州畢節市黔西縣素樸鎮水西洞一處未開發的溶洞探險，其後與外界失聯，貴州藍天救援隊事後派員到場搜索。黔西縣素樸鎮政府周二（8日）透露，救援人員已尋回失聯的15人，身體均無礙，將陸續出洞；本次搜尋費用將由政府負責，未來會加強溶洞管理。

黔西縣委宣傳部通報指，素樸鎮派出所接報後，派出民警於當晚趕到水西洞洞口，發現水西洞鐵門鎖已被撬開並從內部反鎖，初步判斷撬鎖人員已進入洞內。經初步核查，失聯的15人為戶外活動愛好者，於上周六（5日）晚7時許，自行駕車到水西洞探險。救援人員在周二凌晨5時許尋回15人。

黔西縣素樸鎮政府工作人員稱，涉事15人原計劃進洞3至4天，因在進洞途中感到勞累遂原地休息，從進洞至被搜尋出洞歷時超過50小時。他表示，鎮政府正處理善後，包括人員撤離、為涉事者檢查身體等。

內地傳媒報道，15名驢友年齡介乎35歲至71歲，他們被尋回時正在洞內休息睡覺，眾人並列而睡，均有睡袋、棉被，地上放有食物。救援隊員透露，由於洞內未能接收手機訊號，所以失聯者並不知道外界正動員搜索。

公開資料顯示，水西洞位於一個30平方公里、長10多公里的三疊系山體中，支洞較多、洞洞相連，猶如迷宮。水西洞的洞穴長度超過10公里，在貴州省現已測洞穴中排名第7位；洞內最大的洞廳容積達53.6萬立方米，最高大的石筍達20米。

事發溶洞資料圖片：

中國地質科學院專家考察後，認定水西洞為最具科研價值及旅遊價值的溶洞。目前，相關單位已對水西洞作出封閉保護的措施，同時保護和恢復洞外生態植被，確保溶洞的鮮活。

（綜合報道）