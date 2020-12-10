中科院近百科研人員集體辭職　負責人再開腔：從那個窩挪到這個窩

位於安徽中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所此前有近百名高學歷科研人員集體辭職，引起廣泛關注。 時隔數月後，該所長吳宜燦近日再度開腔回應事件，強調早已結束，「對我而言，無非是100多個博士從那個窩挪到了這個窩，丟掉了鐵飯碗去做了另一項事業，但歸根結底還是搞科研轉化。」

中科院合肥物質科學研究院近百名科研人員集體出走，引起外界廣泛關注（點圖放大）：

據了解，在近百名科研人員辭職後，當時有消息人士爆料稱原因有二，一是因為吳宜燦，另一個重要原因則是核所自5月起就開始的院內改革。消息稱科研人員不滿吳宜燦的管理風格非常強勢，以致所內只有兩種文化，「加班文化」與「排球文化」。前者是每個月都會統計加班情況，即使沒有事做，也要等到晚上11時或凌晨才能下班。，後者則是吳宜燦喜歡打排球，所內有固定舉辦排球比賽，結果科研人員要常常接受訓練，不喜歡打排球亦不能拒絕。

另據內地傳媒報道，院內改革導致一系列結果：包括常州先進製造技術研究所等3個所被裁撤，多個研究所原有的人事權、財務權被大幅上收，院方扣項目經費的20%（高於業內通常比例），多個所的所長對項目經費使用的審批權被削弱等等。報道認為，一系列改革與核所高度以吳宜燦所長為核心的管理模式相遇，雙方激烈衝突的伏筆早已埋下，最終導致集體辭職。

中科鳳麟始建於1986年，主要從事先進核系統研發及相關安全技術研究，源於中科院核所。 。（中科鳳麟官網）

此外，吳宜燦被指近年來將很大精力投入科研產業化，在各類官方背景的活動中，除了中科院院士和核所所長，常用的頭銜還包括「中科鳳麟創始人」。中科鳳麟始建於1986年，主要從事先進核系統研發及相關安全技術研究，源於中科院核所。據悉有部分離職科研人員可能會投身中科鳳麟，「吳所長之前在所裏提過，大家想不想買房買車，想的話到我的公司來，大家一起來賺錢。」

（綜合報道）