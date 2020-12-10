指中美面臨罕見嚴峻局面　崔天凱籲登高望遠為兩國關係尋正確方向

中國駐美國大使崔天凱周三（9日）在美中貿易全國委員會2020視頻年度晚宴上致辭指，中美關係面臨建交以來罕見的嚴峻局面，他呼籲在這艱難時刻登高望遠，為中美關係找到正確方向，又重申「新冷戰」和「脫鉤」根本沒有出路。

中美近期衝突不斷。（資料圖片）

崔天凱表示，中美關係正被部分人的冷戰思維和意識形態偏見推向懸崖邊緣，且這樣的危險趨勢仍在持續，若任由其發展，將對兩國及其人民的根本利益造成難以修復的創傷。他引述古希臘哲學家亞里士多德指出，越是在最黑暗的時刻，就越要聚焦光明，認為雙方完全有智慧、能力超越分歧，重建兩國關係合作共贏、持續穩定發展的戰略框架。

崔天凱又稱，明年是中美關係承前啟後、繼往開來的關鍵之年，亦是美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）首次秘密訪華和「乒乓外交」50周年，他強調須銘記重要歷史經驗，中美和則兩利、鬥則俱傷，合作是兩國唯一正確的選擇，又認為任何差異都不應成為衝突對抗的理由。

同時，他指出明年還是中國進入新發展階段的關鍵之年，將為中美關係發展提供新動力；亦是迎接後疫情時代曙光的關鍵之年，中美合作不能也不應缺位。他最後稱讚美中貿委會及其會員企業是中美關係發展的重要見證者、支持者、貢獻者，站在了歷史正確的一邊，以及站在了中美民眾長遠利益的一邊。

（新華網）