穆迪：中國地方政府負債拉警報　2021年或將面臨更大挑戰

評級機構穆迪（Moody's）最新報吿表示，對中國地方政府展望為負面。報吿指中國地方政府在2021年或將面臨更高的負債風險。

當地時間12月9日，評級公司穆迪發布《中國地方政府-2021年展望》報吿，指出中國地方政府在2021年的財政展望為負面。

報吿稱，中國經濟從新冠肺炎疫情中復甦的進程屬於漸進式，且各省復甦力度不一，經濟前景面臨的風險依然傾向於下行。

中國地方政府債務問題近年來日益凸顯。（ 新華社）

報吿指出，負面展望的驅動因素還包括，資金缺口（即地方政府支出需求和收入來源之間的差異）依然較大且不斷擴大。並將加大地方政府持續依靠地方國企（尤其是城投公司）舉債支持公共基建項目投資的壓力，進而產生較高的或有負債風險。

此外，國企和金融業壓力的不斷上升，也考驗着地方政府調動各部門的資源的能力。

穆迪預計，2020年中國地方政府的預算債務負擔將達到財政收入的97%左右，而2019年該比率為83%。

分析認為，對於管控較為嚴格的省份，以及出口和民營企業部門敞口較高的省份，其2020年經濟增速可能會出現更大幅度的下滑；而一些經濟多元化程度更高、規模較大的地方政府則抗壓能力較高，復甦節奏可能更快。

穆迪報吿提到，中國西部和東北省份，由於其財政和債務狀況較弱，因而在恢復經濟持續強勁增長方面面臨更大挑戰。

據「中國前瞻產業研究院」發布的數據顯示，截至2018年底，中國有6個省市債務率突破國際警戒線100%，分別是貴州(149.7%)、遼寧(144.6%)、內蒙古(130.3%)、雲南(109.9%)、天津(106.8%)和湖南(101.7%)，青海、海南債務率則接近100%，分別為99.9%和99.6%。地方政府債務償還能力呈現區域發展不平衡的特點。