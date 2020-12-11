美認定華為威脅國家安全　外交部：濫用國安概念打壓特定中國企業

美國聯邦通信委員會（FCC）周四（10日）表示，該委員會開始撤銷中國電信在美國運營的授權。該委員會還駁回中國華為公司提出的重新考慮「將該公司列為美國通信網絡國家安全威脅企業」決定的請求。 對此，中國外交部發言人華春瑩周五（11日）回應稱，中方認為美方聲稱的所謂「保護國家安全」，完全是不符合事實的。因為它的實質，就是美方濫用國家安全概念，打壓特定的中國的企業。

她又指出，華為在全球170多個國家和地區建設了1,500多個網絡，從來沒有發生過一起類似「稜鏡門」、「方程式組織」、「梯隊系統」的網絡監聽監視的行為。而迄今為止沒有任何一個國家，包括美國，拿出華為的產品存在後門的證據。

華春瑩表示，看到路透社最新報道指，法國國家信息與自由委員會周四表示，美國Google公司和Amazon公司的法國網站事先未經訪問者允許，就已經將瀏覽網頁時存儲的數據保存下來，而且沒有說明用途，違反了法國的有關規定。

2020年12月11日，中國外交部發言人華春瑩在記者會上敦促美方停止對中國特定企業的無理打壓。（中國外交部官網）

華春瑩還提到，此前有報道說，愛爾蘭方面要求臉書（Facebook）公司暫停向美國傳輸歐盟用戶的數據。「所以，到底是誰在做着可能會危害其他國家安全的事情，我想這是一目了然的。只要不帶偏見，是不難得出一個正確的、符合事實的結論的。」華春瑩敲了幾下桌面說道。

據彭博社報道，美國聯邦通信委員會12月10日對華為和中國電信採取行動，以5票對0票的投票結果，命令運營商撤掉華為生產的設備。美國聯邦通信委員會並啟動了一項程序，詢問是否終止中國電信（美洲）有限公司在美國運營的許可。

事實上，在2019年，美國聯邦通信委員會就禁止使用美國政府補貼，從設備製造商華為和中興通訊購買通信設備。美國聯邦通信委員會當時表示，這兩家公司都構成了安全風險。中方則多次進行駁斥，並指出美方在拿不出任何證據的情況下，濫用國家力量來打壓中國的特定企業。