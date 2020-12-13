Twitter刪除南京大屠殺史料帖文　以「無端血腥」為由封用戶賬號

12月13日是中國第七個的南京大屠殺死難者國家公祭日。部分Twitter中文用戶反映，在發布有關南京大屠殺史料後，被Twitter官方以「無端血腥」為由刪文封號。

內地傳媒《觀察者網》報道，多名Twitter中文用戶在周日發布南京大屠殺的有關史實圖片和影片後，被Twitter以「違反我們禁止發布描繪無端血腥的媒體的規定」，「不得分享過度血腥的媒體（如重傷、折磨）」等理由封鎖賬號，有關的資料被刪除或要求刪除。

報道指，用戶發布的照片大多是國際公認的歷史圖片，例比作為「遠東國際法庭」的重要證據，記錄日本戰犯，南京大屠殺「百人斬」劊子手向井敏明和野田毅少尉獸行罪證的日本新聞報道截圖。

除了封鎖賬號、刪除圖片外，Twitter 更以「敏感內容」為由「限流」一些相關的文藝創作和紀錄片， 例如旅美畫家李自健油畫《南京大屠殺》以及一段長達兩分鐘的南京大屠殺英文介紹。

中國歷史研究院官方微博稱，「關於南京大屠殺，到底是誰製造了這場血腥？西方國家宣揚的所謂新聞自由，一旦涉及真正突破人類文明底線的滔天罪惡，反倒閉口不言，這就充分暴露了他們的本質——不文明，甚至是反人類文明」，批評Twitter 在南京大屠殺問題上鬧「雙標」。