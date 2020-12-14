【人事變動】3年5次調動　「反腐大將」陳小江任國家民委黨組書記

中共高層再現人事調整，中央紀委副書記陳小江履新國家民族事務委員會黨組書記，3年內5次職務變動，陳小江背景受矚。

國家民委官網周一（14日）發布消息，巴特爾不再兼任國家民族事務委員會黨組書記職務，由陳小江接任。

陳小江履新任國家民族事務委員會黨組書記。（中國國家民族事務委員會官網）

早在2017年，陳小江就曾因「打虎有功」出任監察部副部長，被認為是政壇新星。3年內5次職位變動，陳小江的仕途履歷十分豐富。

公開資料顯示，1962年出生的陳小江，2015年前一直任職於水利系統，官至黃河水利委員會主任。他在2015年8月空降中紀委，擔任中紀委宣傳部部長。該調動曾引起輿論關注，此前的黃河水利委員會主任多在水利部系統內產生，離任後仍在該系統內。顯然，陳小江是一特例。

陳小江曾在3年內有5次職務變動。（網上圖片）

而在擔任中紀委宣傳部長不到一年時間，陳小江於2016年就空降遼寧擔任遼寧紀委書記，在任期間，遼寧官場反腐獲得北京高層肯定。2017年，陳小江調任監察部副部長，同年當選中央紀委副書記，晉升正部級。2018年3月，陳小江被任命為國家監察委員會副主任。

同時，陳小江自1984年起，相繼就任於中國電力報社、中國水利電力報社、中國水利報社，擔任總編室主任、總編輯、社長、黨委書記等職，被認為是他的履歷優勢之一。