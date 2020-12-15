中國被指在新疆「強迫絕育」　外交部：報告造假籲外界明辨是非

中國被指在新疆設「集中營」，有國際研究機構近日更發表報告指出，中方在新疆存在強迫勞動、強迫絕育等問題。中國外交部發言人汪文斌周二（15日）表示，有關報告涉嫌造假，而中國公民在平等自願、協商一致的原則基礎上，與用工單位簽訂勞動合約，獲取相應報酬，根本不存在某些別有用心的人所稱的強迫勞動情況。

汪文斌表示，國際勞工組織《強迫勞動公約》將強迫勞動定義為以任何懲罰相威脅，強迫任何人從事非本人自願的一切勞動或服務。新疆各族勞動者根據自己的意願選擇職業，本着平等自願的原則，與企業依法簽訂勞動合約，不會因民族、性別、宗教信仰不同而受到任何歧視，新疆各級政府充分尊重少數民族群眾的就業意願，並為自願報名的勞動者提高就業所需技能提供必要培訓。

新疆少數民族勞動就業調查報告顯示，被調查的4個村的村民自願外出就業意願平均值高達86.5%，表明少數民族群眾自願外出就業的意願十分強烈。截至2019年年底，全疆累計脫貧人口達292.32萬人，貧困發生率由2014年的19.4%降低至1.24%。

汪文斌指出，部分西方媒體將新疆擁有外牆的建築都視為「拘留中心」，但事實上都是一些民事機構、行政機構的辦公大樓、中高等院校，有關建築物在Google 地圖、百度地圖上都有標註。

澳洲智庫鬧烏龍 新疆官方實景照證「拘留中心」實為敬老院學校等

近日有報告指新疆存在強迫勞動等問題。汪文斌表示，報告作者鄭國恩（Adrian Zenz）是一名德國人，而有關媒體曾多次披露，鄭國恩實際上是美國政府成立的極右翼組織的成員，也是美國情報機構操縱設立的反華研究機構骨幹，以炮製反華謠言、誹謗中國為主，所以他的所謂報告毫無信譽和學術價值、學術操守可言。

他指出，鄭國恩會以多種手法製作虛假報告，此前曾發出所謂的中國政府在新疆實行「強迫絕育」的虛假報告，但當中的數據造假，包括宣稱2018年中國有80%的宮內節育器的新增數量發生在新疆，但根據國家衛健委數據，當年在新疆新增的放置節育器的數量僅佔全國總數8.7%。

汪文斌表示，鄭國恩曾發出所謂的中國政府在新疆實行「強迫絕育」的虛假報告，當中的數據造假。（網上圖片）

鄭國恩又在報告捏造中國將新疆違法生育者送入教培中心的所謂名單，但名單上絕大多數是一直在當地生活的新疆居民，只有個別受宗教極端思想感染和有輕微違法犯罪行為的人士，才依法接受過職業技能的教育和培訓。他又聲稱新疆對當地少數民族婦女進行過度頻繁的檢查，試圖指中國政府對生育一孩的維吾爾族婦女進行強制節育，但報告中沒有任何證據佐證。

汪文斌稱，鄭國恩所謂的中國政府在新疆推行「漢族殖民政策」的說法純屬謊言，完全沒有任何事實依據，希望外界能夠明辨是非，尊重事實。