大陸會否推「國家統一法」？國台辦：捍衛主權和領土完整

12月16日，在國台辦舉行的例行新聞發布會上，國台辦發言人朱鳳蓮圍繞「武統」等外界關心的問題進行回應。 當日有記者問，大陸是否會推行「國家統一法」？對此，朱鳳蓮說，大陸方面將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進和平統一進程，捍衛國家主權和領土完整。

有記者提及，近期不少學者表示當前兩岸和平統一的可能性在下降，大陸應採取以武促統、以武促和的方式實現和平統一，對此國台辦有何評價？

朱鳳蓮表示，和平統一、「一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，它最符合包括台灣同胞在內的中華民族的根本利益。

她表示，這個方針充分照顧到了台灣的現實情況，充分尊重了兩岸的客觀差異，也充分維護台灣同胞的利益福祉。「我們願意以最大的誠意，盡最大的努力，來爭取兩岸和平統一的前景。但凡有一絲和平解決的可能，我們都將付出百倍的努力。」

但朱鳳蓮也指，「『台獨』分裂勢力及其行徑挑戰中華民族的根本利益，嚴重損害兩岸同胞的切身利益，嚴重危害台海和平穩定。」她強調，大陸絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下空間，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，大陸將採取一切必要措施，粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

新華社記者問，國台辦賬號在12月4日國家憲法日當天發布了一張「國家憲法日，一起來看看憲法關於國家統一的規定」的宣傳海報，這是否意味大陸是否會推出《國家統一法》？

朱鳳蓮表示，相信大家都注意到，在此前的《憲法》宣傳周，大家學習到很多《憲法》的內容和知識，《憲法》是中國的根本大法，具有最高的法律地位、法律權威和法律效力。

國台辦早前發布的海報。

她強調，《憲法》關於中國統一的規定是明確的，「我們堅決貫徹執行，將採取各種必要措施，推動兩岸關係和平發展、推進中國和平統一進程，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」

此前，《多維新聞》曾分析稱，武統這個話題已經進入中共官方視野，北京已經不再完全寄希望於實現和平統一。2020年10月底召開的中共十九屆五中全會，對台表述發生微妙變化：推進統一不見「和平」，在推進國家統一層面，北京已經對「和平」不再寄予太多希望。有充分的理由相信，北京在統一台灣問題上已經有了時間表和方案，採取武力手段統一台灣，自然也在其中。